El presunto autor del crimen de Susqueda, en el pantano para la reconstrucción de los hechos

Jordi Magentí, el presunto autor del asesinato de Marc y Paula, ha sido conducido al pantano de Susqueda por los Mossos d'Esquadra este jueves para proceder a la reconstrucción del crimen, si bien sus abogados le han aconsejado que se niegue a participar en esa reconstrucción, aunque no descartan que lo haga a causa de los supuestos transtornos psíquicos que alteran su conducta.

Jordi Magentí ha sido trasladado al pantano de Susqueda para proceder a la reconstrucción del crimen de Paula y Marc (EFE)

Antes de ser conducido al lugar donde aparecieron los cadáveres de los dos jóvenes, Magentí ha tenido que declarar ante el juez. La defensa había tratado de evitarlo, presentando un 'Habeas Corpus'. Pedía su inmediata puesta en libertad al considerar que se había sobrepasado el plazo en el que una persona puede permanecer detenida antes de pasar a disposición judicial, pero el juez ha rechazado la aplicación de este recurso. Magentí, por tanto, ha procedido a su declaración, que solo ha durado unos minutos porque solo ha respondido a las preguntas de su abogada.

Aunque los Mossos aseguran que "no tienen ninguna duda" de que Magentí es el autor del crimen, él sigue manteniendo que es inocente. Así lo ha reiterado en la declaración de este jueves, en la que ha reconocido que había comprado un billete para volar el miércoles a Colombia, donde se encuentra su mujer, pero puntualiza que, en ningún momento, ocultó a los Mossos d'Esquadra esa circunstancia, que se apunta como detonante de su detención el pasado lunes.

Nada se sabe tampoco de las pruebas recopiladas por las autoridades para que éstas se muestren convencidas de que es el asesino. Una de esas pruebas podría tener relación con la posibilidad de que el detenido hubiera confesado el crimen a algún familiar suyo; así lo interpretan fuentes de la defensa consultadas por EFE a raíz de una pregunta del fiscal, Víctor Pillado.

Las citadas fuentes destacan que el detenido está bajo tratamiento psiquiátrico, toma medicación y sufre el mismo problema mental que le detectaron cuando asesinó a su anterior esposa, en 1997. Jordi Magentí alega también que tiene problemas para recordar que hacía el día de los hechos y sus familiares niegan que estuviese en la zona del pantano.

El letrado Carles Monguilod, que representa a los padres de las víctimas como acusación particular, ha explicado que su posicionamiento en estos momentos parte de la prudencia, al estar el caso bajo secreto de sumario, aunque ha elogiado el trabajo de la policía y del fiscal Víctor Pillado. Monguilod entiende que si hay un detenido es por que el fiscal considera "que hay inicios sólidos" y ha insistido en que el único ánimo de las familias de los dos jóvenes asesinados es que detengan al autor del doble crimen. "Si no hay seguridad de que la persona a la que se acusa es la responsable no acusaremos, igual que la fiscalía si no tiene seguridad de que hay pruebas de cargo tampoco lo hará", ha añadido el abogado.

Carles Monguilod ha reiterado que los padres le han trasladado su satisfacción con el trabajo de los Mossos d'Esquadra, conscientes de que es "un asunto muy difícil y complicado", y que valoran su "esfuerzo y horas de trabajo". Del fiscal, Monguilod ha subrayado que si ha tomado la medida de detención y de presentar a Jordi Magentí ante el juez es porque cuenta con indicios delictivos con "suficiente músculo incriminatorio". "Los padres quieren saber por qué murieron sus hijos, quién fue la persona que los mató y saber, al fin y al cabo, la verdad", ha asegurado el letrado de la acusación particular antes de que se proceda a la reconstrucción del crimen para, posteriormente, regresar al juzgado y decidir la situación en que queda Magentí.