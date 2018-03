Dimite Hope Hicks, la exmodelo amiga de Ivanka que dirigía la comunicación de Donald Trump

Hope Hicks, la asesora más fiel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunciará a su cargo como directora de comunicaciones de la Casa Blanca en las próximas semanas, una dimisión que deja vacante el cargo por cuarta vez en el corto mandato del magnate. Hicks, cuyo nombramiento resultó polémico en su día por su falta de experiencia, ha acompañado al mandatario desde hace tres años y aceptó ponerse al frente de las comunicaciones del Gobierno estadounidense el verano pasado, tras la dimisión del polémico Anthony Scaramucci, que apenas duró diez días en el cargo.

Hope Hicks fue modelo y forma parte del círculo más cerano del presidente. (Getty Images)

Nacida en Greenwich (Conneticut), Hicks fue modelo y forma parte del círculo más cercano de Ivanka Trump y su marido Jared Kushner desde que trabajó como relaciones públicas de su firma de moda. Más tarde entró a trabajar en una inmobiliaria de la familia Trump y desde ahí dio el salto a la campaña del hoy presidente. Hicks, que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, llegó a servir de asesora personal al magnate durante ese periodo e incluso le planchaba los trajes. Su lealtad le valió un ascenso metórico a un puesto de 179.000 dólares (algo más de 150.000 euros) al año que, sin embargo, deja ahora. La noticia llega un día después de que la consejera del presidente testificara durante más de ocho horas ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el marco de las investigaciones sobre la posible coordinación de la campaña de Trump con el Gobierno ruso para influir en los comicios de 2016.

No obstante, según indica el diario The New York Times, citando diversas fuentes conocedoras de sus intenciones, la renuncia no ha tenido que ver con la investigación y su testimonio, sino que llevaba considerando sus opciones de salida desde hace varios meses. Durante su intervención ante los congresistas, Hicks se negó a contestar a varias de las cuestiones planteadas como parte de la investigación, que es independiente de la que dirige el fiscal especial encargado de la trama rusa, Robert Mueller. Sin embargo, la joven reconoció a los legisladores haber dicho "mentiras piadosas" en favor del presidente, aunque nunca sobre nada relevante relacionado con la investigación rusa. Es por ello, que pese a abandonar la Casa Blanca en las próximas semanas, es probable que el nombre de Hicks siga planeando sobre Washington a medida que avanzan las pesquisas sobre la injerencia del Kremlin y el fiscal especial estrecha el cerco sobre el círculo más próximo al magnate.

Hope Hicks abandona el Capitolio tras comparecer a puerta cerrrada en la comsión de investigación sobre la trama rusa. (Cordon Press)

La marcha de Hicks no parece haber ocurrido en malos términos con el presidente, quien tuvo palabras de halago y reconocimiento para la joven. "Hope es sobresaliente y ha hecho un gran trabajo durante los últimos tres años. Es muy inteligente y considerada, así como una gran persona. Extrañaré no tenerla a mi lado, pero cuando me consultó para buscar otras oportunidades, lo entendí totalmente", dijo Trump en un comunicado facilitado por la Casa Blanca. "Estoy seguro de que trabajaremos juntos de nuevo en el futuro", agregó el gobernante. Por su parte, la propia Hicks aseguró que "no hay palabras" para expresar adecuadamente su gratitud al mandatario, y deseó al presidente y a su Gobierno "lo mejor".

Hope Hicks ha deseado al presidente y a su Gobierno 'lo mejor'. (Getty Images)

El puesto de director de comunicacones de la Casa Blanca se ha convertido en un problema para la Administración Trump. Y es que la guerra abierta que ha mantenido el multimillonario con los medios desde antes de alzarse vencedor en las elecciones de 2016, y su peculiar y políticamente incorrecto modo de hacer públicas sus decisiones y opiniones, han hecho que el cargo de director de comunicaciones de la Casa Blanca no sea el puesto más codiciado.

