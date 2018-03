La angustia de los padres del niño de 8 años desaparecido en Almería: 'Sé fuerte, te vamos a encontrar'

"Se lo ha llevado alguien. Ha pasado algún coche y se lo han llevado. Hay que barajar todas las posibilidades, primero vamos a asegurarnos de buscarlo bien por aquí... solo le pido a mi niño que sea fuerte. Que aguante, que lo estamos buscando, que aguante un poco, que lo vamos a encontrar...". Con la voz entrecortada atiende a los medios de comunicación Ángel Cruz, el padre de Gabriel, un niño de 8 años que salió a jugar con sus amigos el martes a las 15.00 horas en el paraje de Hortichuelas, en Níjar (Almería) y desapareció. Desde que sus padres lo denunciaron, se activó un dispositivo de búsqueda y rastreo en toda la zona, que 200 personas han recorrido palmo a palmo, por ahora sin resultado.

Este es Gabriel, tiene 8 años y lleva dos días en paradero desconocido (SOSDesaparecidos).

Patricia Ramírez, su madre, ha hecho un llamamiento para que no se difundan bulos ni rumores que solo contribuyen a generar aún más incertidumbre. "Está llamando gente, videntes... Yo quiero pedirles que si quieren ayudar pongan una vela, o una rama de romero, pero que no digan cosas que no saben. La mejor manera de ayudar es distribuir su imagen lo más posible", suplica, con la voz rota por la emoción. Patricia y Ángel, los padres de Gabriel, están separados, pero los dos han querido dejar claro que tienen "buena relación", porque aseguran que también eso se está poniendo en duda por parte de personas que no tienen información sobre su situación familiar.

Los dos aseguran que es un niño "muy obediente y responsable", que sabe "que no puede montarse en ningún coche, ni irse con un desconocido", ha contado la madre. "Le hemos enseñado que si alguien le hacía algo chillara", ha subrayado Patricia, que ha descrito a su hijo como "cariñoso, cercano, un niño precioso, con esa mirada limpia... no es un niño de pegar, ni de decir palabrotas, ni de hacer locuras, es muy obediente... No es posible que se haya ido al monte él solo", ha recalcado.

"El tiempo que le toca estar conmigo siempre venimos aquí, en fines de semana y en vacaciones", ha señalado el padre de Gabriel. "Si estamos en Almería, o en Las Negras, no lo dejo solo y voy con él al parque, pero aquí... esto es un pueblo, sí que le daba esta libertad porque nunca pasa nada", ha relatado. Según ha dicho, en verano Níjar se llena de gente, pero en la zona de Hortichuelas habrá "unas 20 personas" ahora y entre la casa de la abuela, de la que salió el niño, y la de sus primos, adonde se dirigía, habrá una distancia de unos 100 metros "que él recorre, corriendo, en 20 o 30 segundos como mucho".

"Es angustioso. Hemos buscado por todos lados, debajo de cada mata, en cada árbol, en cada cueva y nada. Estamos desesperados", ha contado un tío de Gabriel a 'La Voz de Almería'. Gabriel Cruz Ramírez pasando el puente del Día de Andalucía en la casa de su abuela, donde suele ir algunos fines de semana y también en vacaciones. A primera hora de la tarde se fue a jugar a casa de un familiar, a pocos metros de la suya y "sobre las seis, viendo que no venía a merendar, preguntamos y nos dijeron que a casa del amigo no había llegado", explicaba a la Cadena SER Ángel Cruz, el padre del niño, que, en el momento de la desaparición, llevaba un pantalón negro Adidas con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha.

El niño conoce bien la zona, por lo que su familia cree que no es posible que se haya perdido y teme que alguien pueda habérselo llevado. La Guardia Civil, sin embargo, mantiene abiertas todas las hipótesis por el momento. Han calificado la desaparición como "de alto riesgo", algo que sucede siempre, aclara la Benemérita, en los casos de menores. La búsqueda se ha reanudado esta mañana tras suspenderse ayer y hay medio millar de personas entre voluntarios, personal de Protección Civil y efectivos de la Guardia Civil. Hoy no han podido despegar ni helicópteros ni drones debido al mal estado del tiempo.