Esto es lo que cobran los universitarios españoles que trabajan tras haber cursado un máster

El 26,8 % de los universitarios que cuentan con un título de máster y lleva trabajando de dos a tres años declara percibir un salario que no sobrepasa los mil euros al mes, un 8,8 % cobra menos de 600 euros y un 61 % no supera los 1.600 euros. Además, el 32,1 % de estos universitarios que se han formado con un curso de posgrado piensa que en los próximos cinco años no tendrá un nivel de ingresos "razonablemente adecuado".

Imagen de un grupo de alumnos universitarios durante un examen. EFE/Archivo

Lo concluye el segundo informe del "Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España" del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario (OEEU) tras una encuesta a 6.738 graduados universitarios con máster de 50 universidades españolas, públicas y privadas, presenciales, semipresenciales y a distancia. Tras una primera edición del Barómetro dedicada a los graduados, esta segunda entrega se centra en los titulados de máster y refleja asimismo que el 30,88 % tiene un nivel de cualificación mayor que el requerido para su empleo frente a un 85 % que ocupa puestos de su nivel de cualificación universitario y un 4,10 % que opina que está infracualificado.

"Un tercio de estas personas señala que tendrían que irse a otros países" en los próximos cinco años para desarrollar su carrera profesional, ha destacado el director del Observatorio, Francisco Michavila, que ha recordado, no obstante, que casi ocho de cada diez titulados de máster están satisfechos con sus estudios de máster.

RELACIONADO: Casi dos millones de ocupados desearían trabajar más horas pero no encuentran dónde