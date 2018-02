El Congreso reactiva la iniciativa para derogar la 'ley mordaza'

La Mesa del Congreso ha acordado hoy no aprobar más ampliaciones del plazo de enmiendas de iniciativas que llevaban paralizadas desde hace meses, como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada "ley mordaza", o la proposición de ley que pide la supresión de la prisión permanente revisable. Así lo han indicado fuentes parlamentarias, que han explicado que Ciudadanos ha decidido no volver a solicitar algunas de esas prórrogas del plazo de enmiendas que se habían ido acordando semana tras semana junto al PP lo que, en la práctica supone la reactivación de estas iniciativas, bloqueadas durante meses. No ha sido la única proposición de ley que ha recibido hoy un nuevo impulso en la Mesa, en un intento por desbloquear el cúmulo de iniciativas paralizadas en la Cámara.

Agentes de la Policía Nacional vigilan una manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana (EFE)

También se ha acordado la finalización del plazo de enmiendas a la totalidad de la reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, también en dique seco desde el arranque de la legislatura, así como otras dos iniciativas legislativas sobre el colectivo LGTBi. Por contra, se ha mantenido la prórroga de la proposición de ley de créditos inmobiliarios, de la ley de Biodiversidad y de la ley de Secretos Oficiales, entre otras. De otro lado, la Mesa de la Cámara Baja ha avalado el veto presentado por el Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos para crear un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, lo que frena en seco su tramitación parlamentaria.

Asimismo, este órgano ha rechazado -con los votos del PP y PSOE- la solicitud de Unidos Podemos para que se creara una subcomisión para la renovación del consejo de RTVE. Desde el PP, Rafael Hernando, ha arremetido contra Cs por dar luz verde a la tramitación de la proposición de ley para derogar la "ley mordaza". Para Hernando, es "delirante y contradictorio" que Ciudadanos pida por un lado la equiparación salarial de policías y guardias civiles y por otro permita la derogación de una ley que trata de proteger a esos mismos agentes. "Lamento que ciudadanos se haya unido a los grupos de izquierda y se haya sumado a esta misma fiesta", ha denunciado.

El portavoz del PP ha afirmado que no entiende la "obstinación" de algunos grupos por derogar una norma que tiene disposiciones "calcadas" de recientes proposiciones de ley, como la presentada por Unidos Podemos para proteger al colectivo LGTBi. No comparte las criticas el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha negado que haya un "cambio de actitud" o de "criterio" de su partido para activar la tramitación parlamentaria de determinadas iniciativas. Villegas ha explicado que su partido deja de pedir nuevos plazos de enmiendas cuando está seguro de que la tramitación puede seguir adelante y tiene listas sus enmiendas, como ha sido el caso de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que ha presentado más de cien enmiendas.

El PSOE también ha criticado a Ciudadanos por desbloquear solo algunas proposiciones de ley, de las muchas que había estado paralizando durante meses junto al PP, gracias a la mayoría con la que cuentan en la Mesa. "Lo que tendría que hacer no es ahora desbloquear una, sino desbloquear todas las leyes que está bloqueando con la otra derecha de la Cámara", ha denunciado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. A su juicio, Ciudadanos debería "disculparse" por llevar año y medio bloqueando no solo las leyes que la oposición intenta tramitar en el Congreso "sino bloqueando toda actividad legislativa en esta Cámara".