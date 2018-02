Hallan una pistola en casa del presunto autor del crimen de Susqueda

Los Mossos d'Esquadra han encontrado este martes una pistola -junto a otra de fogueo- en el domicilio de Jordi Magentí, detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Girona). Así lo han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, que también han concretado que no presenta coincidencias con el arma homicida que acabó con la vida de los dos jóvenes de Arenys de Munt (Barcelona), Paula M.P. y Marc H.L., aunque está pendiente del análisis balístico.

Imagen de Jordi Magentí, detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Facebook)

Este martes por la mañana el arrestado ha asegurado que no es culpable de los hechos por los que es investigado y, al entrar en uno de los domicilios de Anglès (Girona) que los Mossos d'Esquadra han registrado en el marco de la investigación, ha gritado: "Soy inocente. No he hecho nada". Esta escena se ha vuelto a repetir en otro momento en el que era trasladado a un parking: "No he hecho nada, no es verdad, lo juro por Dios", ha insistido.

Durante este martes los Mossos han concluido un registro en el domicilio de la madre del detenido, en la calle Font del Canyó, donde Magentí ha estado presente y la casa ha quedado precintada. Además, los investigadores también han inspeccionado la vivienda de un tío, en la que actualmente vivía el arrestado porque cuidaba de él, y una finca rústica propiedad de la familia, en la misma calle Nou, donde han usado un detector de metales.

Jordi M.G. fue detenido el lunes por la mañana por los Mossos, quienes no tienen "ninguna duda de la autoría" aunque su condición ahora es de presunto autor, según aseguraron en declaraciones a los medios. El detenido ya fue condenado a 15 años de prisión por la Audiencia de Girona el año 2000 por asesinar a su exmujer y fue puesto en libertad tras pasar unos 12 años encarcelado.