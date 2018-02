Las primeras palabras del presunto autor del crimen del pantano de Susqueda entre sollozos

"¡No he hecho nada! ¡Soy inocente!". Estan son las primeras palabras de Jordi Magentí, el presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda. Consciente de la expectación que ha despertado su arresto en la opinión pública y de que había periodistas apostados en las inmediaciones de la casa en la que vivía con su tío, el principal sospechoso de haber disparado el arma que mató a Marc y Paula ha defendido esta mañana, entre sollozos y en catalán, su inocencia.

Jordi Magentí entrando con los agentes en casa de su tío (Captura de pantalla de un vídeo de Antena 3).

Los registros que empezaron a realizar ayer los agentes de la policía autonómica, se han reanudado a primera hora de hoy. Al parecer, según la prensa catalana, el primer detenido por el caso, de cuya culpabilidad no tienen "ninguna duda", ya se manifestó ayer en el mismo sentido en conversaciones informales con los efectivos de los Mossos, ya que aún no ha prestado declaración de forma oficial antes de pasar a disposición judicial.

Jordi Magentí, el presunto autor del doble crimen de Susqueda, llega a los registros y niega todo entre sollozos: "No he hecho nada, soy inocente" https://t.co/jKKUJ12QOK pic.twitter.com/bZmS1HzoW6 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 27 de febrero de 2018

RELACIONADO: Jordi M.G. mató a su exmujer el día que ella cumplía 35 años

En esas charlas informales, Jordi Magentí habría sostenido que él no tiene nada que ver con las muertes violentas de los dos jóvenes. "Me quieren cargar el muerto, pero no he sido yo", habría explicado el detenido, que en todo momento ha manifestado que es inocente. En el marco de la investigación de estos crímenes, se ha detenido también a su hijo, por traficar presuntamente con marihuana, ya que tendía una plantación de esta droga en una zona próxima al pantano donde aparecieron los cuerpos de Marc y Paula un mes después de su desaparición, el 24 de aosto de 2017.

RELACIONADO: Toda la información sobre este terrible suceso

Precisamente la hipótesis con la que trabajaba la policía autonómica era que los jóvenes habrían visto algo que no debían y que fue eso lo que desencadenó los asesinatos, pero el móvil concreto pero el que Jordi Magentí presuntamente les disparó es aún una incógnita, que de momento tardará en resolverse porque el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Coloma de Farners (Girona), que es el encargado de la investigación, ha decretado el secreto de sumario.