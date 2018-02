La insólita revelación de Trump sobre su pelo en medio de una conferencia

El pelo del presidente estadounidense, Donald Trump, es protagonista habitual de 'memes' y programas de televisión en los que se cuestiona si se trata o no de un peluquín. Aunque este supuesto lo desmintió el propio Trump en uno de esos 'TV shows', no le ha librado de todo tipo de comentarios. El último, a principios de mes, cuando una racha de viento le jugó una mala pasada mientras subía al Air Force One, el avión presidencial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeando sobre su pelo en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Maryland el pasado sábado (Cordon Press)



En cuanto el vídeo salió en los medios de comunicación, se compartió rápidamente en las redes sociales, que convirtieron al presidente en objeto de mofa. Consciente de ello -y quizás por eso-, sorprendió a los asistentes en un encuentro sobre asuntos políticos al que acudieron cientos de personas y en el que no dudó en bromear él mismo sobre su pelo. Se trata de la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Oxon Hill, en el estado de Maryland, el pasado sábado.

Mientras exponía su intervención ante la audiencia, de repente, se vio en una pantalla y dio paso al sarcasmo: "Esperad, qué bonito mirar esa imagen. Me encata ver a ese tipo hablando". Acto seguido, se dio la vuelta e hizo como si se atusara el cabello. Los asistentes comenzaron a aplaudir, eufóricos, al presidente, que, dado el éxito, continuó con el chascarrillo: "Trato con todas mis fuerzas de ocultar esa calva, amigos. Me esforzaré más por lograrlo", comentó.

Distintos momentos de Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora mientras atusaba su pelo y hacía comentarios sarcásticos sobre el mismo (Cordon Press)

"De todas formas, no se ve tan mal, ¿no? Estamos aguantando. Juntos, estamos aguantando", continuó. De esta manera, Donald Trump probablemente quería dar a entener que está por encima de todas las burlas y comentarios que despierta su peinado. Esa lucha contra la calvicie de la que habla tiene un secreto con nombre y apellidos: Harold Bornstein. Se trata del médico que le lleva tratando durante má de 30 años y que, este mes de febrero, ha revelado cómo consigue evitar que se le siga cayendo el pelo.

Bornstein le receta un medicamento que se utiliza para problemas de próstata denominado finasteride, que estimula el crecimiento del cabello y que considera tan eficaz que él mismo lo utiliza. El uso más común de este fármaco, que se comercializa como Propecia, es para reducir los niveles de antígeno prostático, pero parece que también sirve para tratar la alopecia androgénica, la más frecuente por la que los hombres pierden su pelo. En cualquier caso, si hay algo que queda claro es que Trump se siente orgulloso de su pelo y nada ni nadie le va a hacer pensar lo contrario.