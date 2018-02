Todo lo que se sabe de Jordi M. G., el presunto autor del doble crimen de Susqueda que en 1997 mató a su exmujer

Jordi M.G., detenido esta mañana como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda, fue autor del asesinato de su exmujer, de la que se hallaba legalmente separado después de que ella lo denunciase varias veces por malos tratos. Ocurrió en diciembre de 1997, el mismo año en que otro cruel crimen, el de Ana Orantes tras contar en televisión toda una vida de maltratos, conmocionó a la sociedad española. En aquel momento la violencia doméstica era todavía un asunto de familia y los asesinatos se abordaban como 'crímenes pasionales'. Jordi esperó a Pepita en la puerta de su casa con una escopeta de caza con la que le descerrajó tres disparos y, posteriormente, cuando ya estaba en el suelo, efectuó un cuarto tiro para rematarla.

Jordi M. G. fue condenado a 15 años de cárcel (Facebook).

Pepita había denunciado varias veces a Jordi desde que se casaron en 1979 y había logrado la separación, pero eso no fue suficiente para salvarse. Volvía de un curso en Girona a Anglès, a la casa en la que vivía con los dos hijos que tenía con Jordi (hoy mayores de edad), sin sospechar que él aguardaba emboscado para matarla. En 1999 la Audiencia de Girona lo condenó a 15 años de prisión, porque se le aplicó la atenuante de trastorno mental. Padecía, según recoge la sentencia, un cuadro depresivo y se encontraba en tratamiento psiquiátrico por la ansiedad que le causaba ver frustradas sus expectativas de que Pepita volviera con él.

"La he matado porque la quería y no podía soportar la idea de vivir sin ella", explicó él en su declaración. No se sabe cuántos años estuvo en la cárcel, pero sí es seguro que no cumplió la pena íntegra, ya que en sus perfiles de redes sociales aparece en fotos con la que es su segunda esposa en un viaje a Colombia en enero de 2013, donde contrajeron matrimonio civil en abril de ese mismo año. En agosto de 2015 se casaron en una ceremonia religiosa.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Anglès, Astrid Desset, ha explicado que Jordi M.G. había regresado al municipio hacía dos o tres años y que se dedicaba a cuidar a un tío suyo de avanzada edad. "Estaba muy encerrado sobre sí mismo, lo que nos hacía pensar que tras la condena se había reintegrado", ha explicado la alcaldesa de este municipio de casi 5.500 vecinos. Desde su regreso tras vivir varios años en Colombia, no había protagonizado importantes incidentes en la localidad, aunque sí había tenido alguna pelea con algún vecino y una vez, al ponerle una multa de tráfico, había ido a quejarse a la Policía. Desset ha expresado que la noticia de la detención ha causado mucha sorpresa en el municipio: "Si realmente es el autor del crimen será positivo para la ciudadanía porque se sentirán más seguros".

Jordi M. G. durante el juicio (Captura de pantalla de un vídeo de TVC).

Jordi M. G. era un asiduo del pantano de Susqueda, donde solía acudir a pescar, a veces acompañado por uno de sus hijos, que también ha sido detenido en el marco de esta investigación. En sus desplazamientos usaba un Land Rover Defender blanco, el 4x4 que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad del pantano y que condujo a los Mossos d'Esquadra hasta él. Es, como bien había contado en los últimos meses la policía autonómica catalana, un gran conocedor del pantano y el entorno lo que habría facilitado que pudiera deshacerse tanto del coche como de los cuerpos en lugares recónditos y de difícil acceso.

Lo que de momento sigue siendo una incógnita es cuál fue el móvil del crimen, ya que los Mossos han descartado que Jordi M. G. tuviera relación alguna con los jóvenes Marc H. L., de 23 años y vecino de Arenys de Munt (Barcelona), y Paula M. P., de 21 años y vecina de Cabrils (Barcelona), cuyos cuerpos sin vida aparecieron desnudos y con heridas de bala en el pantano de Susqueda un mes después de su misteriosa desaparición.