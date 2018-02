La tensión en el centro Barcelona por protestas causa 19 heridos leves

La tensión que se ha vivido en la zona de Via Laietana y calles próximas al Palau de la Música, en el centro de Barcelona, con concentraciones en contra de la visita del Rey con motivo del MWC, se ha saldado con 19 heridos leves a raíz de la actuación de los Mossos d'Esquadra, según los últimos datos. El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM) ha informado hoy de que ha atendido a 19 personas en la zona de Via Laietana, cortada todavía al tráfico, pero que estos heridos son todos leves. Alguno de estas personas han resultado heridas al caer cuando los agentes de los Mossos han recompuesto las vallas que impiden el paso a la calle Comtal, en unas breves cargas para que los manifestantes no accediesen a las cercanías del Palau de la Música.

La tensión que se ha vivido en la zona de Via Laietana y calles próximas al Palau de la Música, en el centro de Barcelona (EFE)

Aunque el Rey ya ha llegado al Palau, los manifestantes continúan estando presentes en el perímetro cerrado por los Mossos, básicamente en el barrio de la Rivera. Los centenares de independentistas que todavía se manifiestan convocados por los denominados "comités de defensa de la república" cantan consignas como "No tenemos miedo", "Fuera las fuerzas de ocupación" y "Somos república", además de hacer ruidos con silbatos y cacerolas. La concejala de la CUP en el ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, se ha quejado en su cuenta de Twitter de que los Mossos han apartado al grupo en el que estaba "a golpe de porra" para esconderlos del Rey, según ha indicado.