Alfonso, el adolescente madrileño que sobrevivió al tiroteo de Florida y que ha fundado un movimiento antiarmas

Es de la ciudad madrileña de Alcobendas, pero Alfonso Calderón lleva desde los seis años residiendo en Parkland, en Florida, una zona que consideraba tranquila y segura hasta ahora. Allí, vivió en primera persona el tiroteo del 14 de febrero en su colegio, el Marjory Stoneman Douglas High School, donde sobrevivió porque se escondió en un armario. Asegura estar traumatizado por la terrible experiencia, pero ha tomado la determinación de no quedarse de brazos cruzados.

Alfonso Calderón, superviviente madrileño del tiroteo de Parkland, agradece a un agente la actuación policial durante el suceso (Cordon Press)



A sus 16 años, demuestra una madurez inusitada para la mayoría de los chicos de su edad. Tanto es así que, para evitar que vuelva a ocurrir un suceso similar al de su instituto, ha fundado, junto a otros compañeros, el movimiento #NeverAgain. Su objetivo último es acabar con las armas, pero consciente de la cultura imperante en el país, donde "es normal que niños tengan rifles y pistolas en su casa", prefiere ir paso a paso, como explicaba en el programa 'Más de uno', de Onda Cero.

Lo primero, considera, es modificar los requisitos para adquirir un arma. En Estados Unidos, señala, no las pueden comprar quienes tengan antecedentes policiales o hayan cometido un crimen, pero "eso no es suficiente" para Alfonso porque, Nikolas Cruz, el autor confeso del tiroteo, cumplía esas condiciones, pero "fue expulsado del colegio por acciones violentas" y, desde 2010, la policía había acudido en 39 ocasiones a su casa. "Yo no sé cómo alguien podía mantener una conversación de cinco minutos con él y decir 'sí, este es un candidato para tener un arma de este estilo'. Me parece que es una de las primeras cosas que tenemos que cambiar", ha señalado.

Así se lo trasladó, este miércoles, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro con supervivientes del tiroteo en Florida y padres de las víctimas de este y otros tiroteos en centros escolares en el país. Alfonso no se mostraba precisamente optimista antes de la reunión "porque no se está comunicando con los líderes de los movimientos, se está intentando esconder". No es para menos la opinión del joven, ya que la Asociación Nacional del Rifle financió parte de su campaña a la Casa Blanca.

Aun así, Trump no ha podido negarse a una propuesta tan sensata como la planteada por #NeverAgain y ha apoyado tanto cambiar los controles de antecedentes y los análisis psicológicos de las personas que vayan a adquirir armas, como los límites de edad de las mismas. Como explica el superviviente madrileño, un joven de 19 años no puede, en Estados Unidos, "comprarse una cerveza, pero se puede comprar un rifle semiautomático que está diseñado solo para matar a personas". De ahí que ampliar el límite de edad para adquirir uno sea "extremadamente importante porque, en la mayoría de los casos donde disparan en los colegios y matan a niños inocentes, es también un adolescente". Casi siempre, además, "tiene menos de 21 años".

Con la sensatez de Alfonso Calderón y del resto de chicos que integran el movimiento #NeverAgain puede, por fin, empezar el cambio que reclaman. Si finalmente Donald Trump pusiera en práctica el apoyo dado de palabra y apostara por un endurecimiento de las leyes de control de armas, supondría un cambio radical no solo en su postura al respecto, sino también en la idiosincrasia de Estados Unidos.