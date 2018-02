El juez Llarena ordena detener a Anna Gabriel si vuelve a España

El juez del caso abierto en el Supremo por el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, ha dictado una orden de detención nacional contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, después de que este miércoles la investigada no haya acudido a la citación que el magistrado le había dirigido. Gabriel, que estaba citada como investigada a las 9.30 horas en el Supremo, ya había anunciado este martes que no iba a presentarse, en un escrito dirigido al juez.

El magistrado ha tomado esta decisión ante la incomparecencia, ya que la exdiputada de la CUO no alegó causa legítima. De esta forma, queda en la misma situación que el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen huidos en Bélgica. No obstante, Llarena no ha seguido el criterio de la fiscalía, del abogado del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox, que le habían solicitado una orden de detención internacional. Así, el juez ha evitado poner en marcha un proceso de extradición con Suiza, aunque es una posibilidad que no queda cerrada, pero que dependerá de que Llarena considere oportuno adoptarla.

Por otro lado, la secretaria judicial, el abogado del Estado y la acusación popular ejercida por Vox han esperado la llegada de Gabriel durante media en el Supremo. A las 10 horas, la secretaria judicial ha levantado acta de su incomparecencia y la ha elevado al magistrado. Ha sido entonces cuando Vox ha pedido una orden de detención internacional y nacional contra ella y el abogado del Estado ha anunciado que se sumaba a la posición de la fiscalía -que no ha aguardado a Gabriel en el tribunal-, que tres horas más tarde ha anunciado su petición de que se cursara orden internacional de detención.

En su escrito, la fiscalía pedía al juez que dictara un auto de prisión contra Anna Gabriel tras su huida a Suiza y que cursara una orden internacional de detención y entrega a las autoridades de este país para la posterior demanda de extradición. Los fiscales señalaban que "a los fines de impedir que continúe en situación de fuga", una vez que el juez dicte el auto de prisión, se debe cursar la orden de búsqueda y captura internacional de Gabriel, así como su detención preventiva a los efectos de la posterior demanda de extradición a Suiza. Sin embargo, el juez se ha limitado a aplicar el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que las incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención.

Gabriel le notificó al juez que no pensaba acudir y que permanecerá en Suiza, donde llegó hace días después de pedir un aplazamiento de su comparecencia, inicialmente prevista para el miércoles pasado. De esa primera incomparecencia se hacía eco la fiscalía en su escrito cuando dice que es la segunda vez que Gabriel no comparece, a pesar de que el letrado de la imputada pidió retrasar esta comparecencia dado que él no podía acudir.

El juez imputó hace semanas a un amplio grupo de dirigentes integrados en el comité estratégico que dirigía el procés según el documento EnfoCats, incautado a Josep María Jové, mano derecha del ex vicepresident Oriol Junqueras y considerado "cerebro" de la operativa del plan independentista. En razón de sus cargos políticos Gabriel podría estar integrada en ese comité estratégico, aunque según su compañera de partido, Mireia Boyá, la CUP nunca tuvo conocimiento, ni sus dirigentes formaron parte de ese comité, cuya naturaleza es contraria, según dijo, al funcionamiento asambleario de esa organización independentista.