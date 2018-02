Un Picasso de 2,5 millones de euros, entre las obras más caras de la 37 edición de ARCOmadrid

Un Picasso de 2,5 millones de euros es una de las obras más caras de la 37 edición de ARCOmadrid que arranca este miércoles y se mantiene abierta hasta el próximo domingo 25 de febrero con la mirada puesta en el futuro, en las mujeres y en los nuevos coleccionistas, con un total de 208 galerías de 29 países --49 de ellas por primera vez en la feria--, aunque en esta edición sin país invitado. 'Nature morte', realizada por el artista malagueño y que vende la galería Leandro Navarro, es una de las piezas que alcanza un mayor precio, mientras que 'La noche es nuestra', de Pauline Fondevila, y una escultura en ganchillo de Alex Francés, ambas de la galería Rosa Santos y por un precio de 800 euros, son las piezas más baratas de esta edición, según cifras de la feria facilitadas a Europa Press.

La obra 'Nature morte', de Picasso, en la casa de subastas Christie's de Londres en junio de 2016 (Cordon Press)

Un total de 160 galerías integran el Programa General y a ellas se suman las secciones comisariadas 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer', con 19 galerías; 'Diálogos', con 13, y 'Opening', con 19. Entre las galerías que se incorporan en esta edición destacan Guido W Baudach, König Galerie, Monitor y Van Doren Waxter, mientras que repiten algunas destacadas como Alexander and Bonin Team (Nueva York), Thaddaeus Ropac (París), Barbara Thumm, Chantal Crousel, Hauser & Wirth o Michel Rein.

Uno de los objetivos de esta edición de ARCOmadrid es impulsar el nuevo coleccionismo, para lo que la feria pondrá en marcha, entre otras iniciativas, la colocación de la etiqueta #mecomprounaobra en piezas inferiores a los 5.000 euros, con el fin de llevar el foco no solo a las piezas más caras, sino a piezas asequibles, y atraer así a nuevos compradores. Además, la feria activará de nuevo el servicio gratuito de asesoramiento en la compra de obras durante la feria, en First Collectors by Fundación Banco Santander, y potenciará el programa Young Collectors para invitar a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.

EL FUTURO EN ARCO

Bajo el título 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer' se presenta una nueva sección que sustituye al país invitado y que, con 19 galerías invitadas, propone un acercamiento a la manera de pensar de los artistas y a las cuestiones y desafíos que plantean. En referencia al futuro de ARCO, su director, Carlos Urroz, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se encuentra "en un momento espléndido", con una proyección cada vez más internacional y con una presencia mayor de coleccionistas, sin olvidar "nuevas secciones" para que el espectador tenga cosas nuevas que valorar.

Preguntado acerca de la posibilidad de sumar otra sucursal a ARCOlisboa, que este año celebrará su tercera edición, Urroz ha avanzado que "podría haber" aunque, a pesar de no cerrar las puertas, ha asegurado que "no es algo inmediato". "Siempre estamos pensando en nuevas maneras de implantar ARCO, no solo con ferias propias sino también con alianzas con ferias que ya existen, con conversaciones con otras partes del sector y con otros modelos de eventos no feriales", ha agregado.

LAS MUJERES TOMAN LA FERIA

Tras unos meses en los que las reivindicaciones feministas han ganado terreno, tanto en el ámbito social, con demandas para romper con la brecha salarial entre hombres y mujeres, como en el artístico, en el que han salido a la luz casos de abusos sexuales, ARCO da visibilidad a las mujeres. Por un lado, todas las comisarias de los diferentes programas son mujeres: Chus Martínez, Elise Lammer y Rosa Lleó en 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer'; María de Corral, Catalina Lozano y Lorena Martínez de Corral en 'Diálogos'; y Ilaria Gianni y Stefanie Hessler en 'Opening'. Asimismo, la mujer también tendrá una presencia especial en las galerías, tanto las consolidadas como en las más jóvenes que se incorporan a esta edición, y en los premios al coleccionismo, con el reconocimiento a Alicia Koplowitz o Ella Fontanals Cisneros.