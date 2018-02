La medallista olímpica Leire Olaberria denuncia que la excluyen del equipo nacional por ser madre

A sus 40 años Leire Olaberria presenta un currículum brillante en el ciclismo en pista. Fue bronce en la modalidad de 'puntuación' de los Juegos de Pekín 2008 y bronce mundial, campeona de de Europa y ganadora de la Copa del Mundo de 'omnium', otra categoría de este deporte. Y, desde diciembre de 2016, Olaberria es también una madre entregada a su pequeño Javier. Una madre que reclama su derecho a compaginar la familia con sus éxitos en la alta competición. Y es que Olaberria denuncia que el seleccionador del equipo nacional, Raúl Mena, la ha excluido precisamente por ese motivo.

Leire Olaberria en una escena familia junto con su hijo y su perro. (@leireolabe77 /Twitter)

"Para que las mujeres del siglo XXI podamos dar otro tipo de saltos no solo es suficiente con tener ayudas, necesitamos gente con otras sensibilidades en las federaciones", ha explicado en una entrevista en La Sexta. De acuerdo con la prensa vasca, Olaberria ha presentado una denuncia formal ante el Comité de Competición y Disciplina de la Federación Española de Ciclismo por "no cumplir con el criterio selectivo de carácter inclusivo". Además reclama que el seleccinador sea apartado de sus funciones de forma "cautelar" mientras se investigan los hechos porque implican "delitos de alteración de la competición, prevaricación y malversación de caudales públicos". Junto con la exclusión por razón de su maternidad, la ciclista apunta a un conflicto de intereses, pues Mena es también director del Euskadi-Eustrak y, según Olaberria, las ciclistas de este equipo estarían acaparando las últimas convocatorias.

Por su parte, el seleccionador nacional de pista, Raúl Mena, se defendía en El País, asegurando que su criterio de selección es meramente objetivo y asegura que es él quien debe decidir el equipo que lleva a las competiciones. "Tampoco está Leire en condiciones de exigir. Y debe recordar que ganó la medalla olímpica cuando estaba en mi equipo y que fui yo quien la convocó para la selección después de ser madre. He sido el único que la ha llamado”. Mena contó con Leire para el Europeo de 'madison', una modalidad en la que se compite por parejas que se dan relevos a gran velocidad, pero Leire denuncia que en lugar de permitirle competir con su pareja habitual, Eukene Larrarte, le impuso a otra ciclista que a su juicio no estaba preparada. "Sin tener el nivel suficiente, viajar con un crío a la Copa del Mundo con todos los gastos que a mí me suponía... la verdad es que no le veía sentido". Tras aquella queja Raúl Mena no la volvió a llamar.

Leire Olaberria durante una competición en 2012. (Getty Images)

El regreso de la ciclista guipuzcoana el verano pasado, apenas ocho meses después de haber dado a luz y uno tras finalizar la lactancia, fue saludado en la prensa deportiva como todo un ejemplo de superación. Junto con Eukene Larrarte ganó en octubre la prueba de 'madison' del Campeonato de España. Explicó entonces al 'Diario Vasco' que no tenía claro "qué iba a hacer tras dar a luz, pero me recuperé muy bien y casi por inercia me he visto compitiendo otra vez". Eso sí, admitía que su vida había cambiado. "Tengo clara cuál es mi prioridad, se acabó aquello de vivir para la bici. Pero la maternidad desarrolla tus cualidades. Conozco mejor mi cuerpo y siento que no me hace falta entrenar tanto", declaraba.

Tan solo hay que repasar sus redes sociales para comprobar que Leire Olaberria se debate entre las dos pasiones de su vida: el ciclismo y su hijo Javier. Especialmente conmovedor es el tuit con el que en diciembre de 2016 dio la bienvenida a su hijo: