El padre de Adou, el niño de la maleta, se enfrenta a tres años de cárcel

Corría mayo de 2015 cuando la imagen del pequeño Adou, de ocho años, encogido y escondido dentro de una maleta cuyo interior era desvelado por un escáner, dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo del drama de la inmigración. Casi tres años después su padre, el ciudadano marfileño Alí Ouattara, se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta en el que la Fiscalía ha pedido para él tres años de cárcel, acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, el mismo que se le imputa al patrón de una patera.

Alí Ouattara siempre ha defendido su inocencia. (Europa Press)

Ouattara, que contó su versión de los hechos en el libro 'Me llamo Adou', presentado en 2017, siempre ha denfendido que lo único que quería era reunir a su familia. Admite que pagó 5.000 eruos para que trajeran a su hijo ilegalmente porque le faltaban 56 euros para cumplir el mínimo que la ley exige por cada miembro que se quiere reagrupar. No obstante, asegura que nunca supo que iban a arriesgar su vida metiéndolo en una maleta. "Yo no iba a traficar con mi hijo", declaraba a Efe. Ouattara dice no entender que el Ministerio Fiscal pretenda presentarlo como "una persona malvada", cuando él se considera un "trabajador honesto" que nunca a dado "problemas a nadie". Alí insiste en que en ningún momento pretendió cometer un delito, sino que sólo quería traer a su hijo, "que estaba mal y no podía seguir en África al cuidado de su hermano, que también es un niño".

Tras la presión mediática que supuso el caso, con todo el mundo reconciéndolos por la calle, el pequeño Adou y su madre, Lucie, se trasladaron a vivir París, donde el joven pasa desapercibido y comparten el idioma - francés- lo que les da más facilidades. Ouattara, por su parte, se mudó a vivir a Bilbao donde ha podido estar más cerca de su familia y hacer trabajos esporádicos mientras se celebraba el juicio.

Lucie, la madre de Adou, y el pequeño viven ahora en Francia. (EFE)

Alí Ouattara llevaba años viviendo y trabajando en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, cuando quiso reunir a su familia. Primero lo logró con su mujer, Lucie, en 2012, y tras numerosas gestiones burocráticas con su hija, Mariam, en 2015. Al no llegar al mínimo de dinero requerido para reunir también a Adou se puso en contacto con las mafias de la inmigración y terminó siendo detenido el 8 de mayo de 2015 después de que los escáneres de la frontera de Ceuta descubrieran al pequeño el día anterior. Tras un mes en prisión, los análisis de ADN certificaron que Adou era hijo suyo y Alí pudo salir de prisión abonando una fianza de 5.000 euros, gracias al donativo de una familia alemana.

