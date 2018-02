Recogen firmas para que la letra de Marta Sánchez sea la oficial del himno

Las primeras reacciones a la interpretación del himno de España por parte de Marta Sánchez no han tardado en llegar, pues ya son varias las iniciativas publicadas en la plataforma Change.org que las piden que su versión se convierta en la letra oficial del mismo y que sea cantado al son del público en la final de la Copa del Rey.

Marta Sánchez durante un momento de su actuación. (Captura de pantalla)

Una de las peticiones registradas, que va dirigida al Gobierno y a la Real Federación Española de Fútbol, es la de Isaac Martín que señala que: "Ante los pitidos existentes cuando suena el himno español en la final de Copa del Rey, con la canción nueva de Marta Sánchez dedicada al himno de España quiero dar un homenaje y empuje a nuestros símbolos nacionales. Y porque no, convertir al himno nacional que se cante con letra". Por el momento, cuenta con más de 950 firmas. Por su parte, la Fundación Casa de España en México A.C ha iniciado otra petición, en este caso, dirigida a la propia Marta Sánchez y al Ejecutivo, para poner letra oficial al himno español y que este sea el compuesto por la cantante. Así, la solicitud acumula ya más de 330 apoyos.

En este sentido, ambas ideas ya fueron propuestas este domingo por varios dirigentes políticos. Entre ellos, el portavoz 'popular' en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que publicó en su cuenta personal de Twitter la siguiente solicitud, que cuenta con más de 500 'retuits': "Vamos a movernos para que Marta Sánchez @Martisima_SoyYo cante su letra del himno de España en el césped, en la final de la Copa del Rey". También se pronunció al respecto, en un comentario en la misma red social, compartido más de 900 veces, el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol: "Yo voto porque la letra que ha compuesto @Martisima_SoyYo sea la oficial del himno Nacional. Si estás de acuerdo, haz RT!".

No obstante, no es la primera vez que se inician campañas en este sentido. En diciembre de 2016, se entregaron más de 11.500 firmas en el Congreso de los Diputados para solicitar que se estableciera una letra para el himno de España. Concretamente en este caso se abogaba por la compuesta por el autor madrileño Víctor Lago. Asimismo, en septiembre de ese mismo año, Guillermo Delgado Ortega llevó a la Cámara Baja su proyecto 'Por la Libertad', una composición que se centraba en valores como la libertad, la paz o la igualdad. En aquella ocasión, el autor editó también un libro en el que explicaba cada estrofa de la composición, con fotografías y una versión en braille de la misma, gracias a la colaboración de la ONCE. Además, se editaron dos vídeos, uno más solemne acompañado de la Marcha Real y otro en versión flamenca.

Desde hace años, la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja -que canaliza las iniciativas ciudadanas- viene recibiendo las más diversas versiones del himno de España, que tiene más de 250 años, y durante prácticamente todos ellos se ha mantenido sin letra. El actual himno nacional tiene su origen en la llamada 'Marcha Granadera', que data del siglo XVIII y su autor es desconocido.

HISTORIA DEL HIMNO NACIONAL

La primera vez que se recoge la 'Marcha Granadera' es en el Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española, en 1761, que la contempla como la marcha militar española. La historia cuenta que éste fue el himno nacional español no por orden de ningún rey, sino del arraigo popular en los propios ciudadanos de esta época: el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en 1770, y la costumbre popular la erigió Himno Nacional.

Esta marcha se popularizó como 'Marcha Real' entre los españoles del siglo XVIII porque era la música -tampoco tenía letra en aquellos años- que se interpretaba en los actos a los que asistía la Casa Real. Mantenida así durante años, en 1870 el general Prim quiso encontrar un nuevo Himno Nacional, pero el concurso se declaró desierto, puesto que ninguna de las marchas presentada gustó lo suficiente. Unos años después, en 1908, el Músico Mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Bartolomé Pérez Casas, hizo una readaptación del himno, y así se ha mantenido hasta nuestro siglo. En todos estos años, la 'Marcha Granadera' ha sido el himno nacional de España, con sólo una interrupción: durante la II República (entre 1931 y 1939), cuando se adoptó el Himno de Riego, que sí tenía letra.

Durante la Guerra Civil, Francisco Franco restableció la Marcha Granadera en sus territorios, haciéndola oficial en toda España tras su victoria a través de su publicación en el BOE del 17 de julio de 1942. En esta norma no aparece partitura alguna del himno, lo que hace entender que continuó con la de Pérez Casas. No obstante, pese a que la partitura de Pérez Casas fue la vigente durante todo el Franquismo, el estado no tenía sus derechos: los adquirió de los herederos del músico en 1997, ya en democracia, cuando también se encargó al Coronel Director de la Unidad de Música de la Guardia Real Francisco Grau su adaptación respetando la armonización de Pérez Casas pero recuperando la composición y tonos de origen.

Con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución española, también se acordó que el himno -como el resto de símbolos del Estado, como la bandera-, debía estar configurado jurídicamente, y así fue: el himno nacional está regulado por un Real Decreto de 1997 en el que, entre otras cosas, se describen los compases musicales y se determina cuándo se puede tocar. Por último, en 2007, el Comité Olímpico Español (COE) convocó un concurso para encontrarle letra, pero pese a que se proclamó un ganador, elegido por un jurado de expertos en música e historia, finalmente la letra se retiró ante la controversia y el rechazo generado pues, nuevamente, no gustó y se prefirió que el himno quedara sin letra.