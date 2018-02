Los jóvenes reclaman un mayor control de armas en Estados Unidos

Ese sentimiento de frustración y rabia se vio reflejado en las voces de los estudiantes de la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas, que ayer clamaron por un "cambio" durante una concentración en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros de Parkland, y que ha tenido su cara más visible en la joven de 18 años Emma González. En su emotivo discurso, la estudiante demandó a los congresistas que actúen para modificar las leyes sobre el uso de armas y prevenir así nuevas matanzas en escuelas y universidades.

Una vigilia tras el tiroteo en Parkland (EFE).

"Nosotros los estudiantes hemos aprendido algo, es que si no estudias, fracasarás. Y en este caso, si activamente no haces nada, la gente seguirá muriendo", señaló a los cerca de mil asistentes a la concentración, realizada delante de la sede de los juzgados federales y convocada a través de las redes sociales. "Si todo lo que nuestro Gobierno y presidente pueden hacer es enviar pensamientos y oraciones, entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos", manifestó la joven, quien auguró que su generación liderará el cambio que permitirá que la de Parkaland sea "la última matanza" en un colegio.

En posteriores declaraciones al diario Miami Herald, difundidas hoy, González vaticinó más concentraciones como la de este sábado. En este sentido, la Marcha de las Mujeres ha convocado para el próximo 14 de marzo manifestaciones en todo el país junto a estudiantes y maestros de escuelas. Asimismo, la Red para la Educación Pública, ha convocado a un "Día Nacional de Acción" para el próximo 20 de abril, cuando se cumplen 19 años de la matanza de la secundaria Columbine, en Colorado, en la que dos estudiantes con armas de fuego mataron a 12 estudiantes y un profesor.

Otro de los que se han dirigido a los políticos fue el estudiante Cameron Kasky, quien, en declaraciones dadas hoy a la cadena CNN les preguntó si estaban a favor o en contra de ellos. "Estamos perdiendo nuestras vidas mientras los adultos están jugando por ahí", señaló. David Hogg, de 17 años y director del periódico escolar, señaló a la cadena que lo que realmente se necesita es "una acción permanente" que de como resultado se salven "la vida de miles de chicos". Como muchos de los estudiantes de la secundaria, durante el ataque Hogg se escondió en un ropero de un aula junto a muchos otros compañeros y, en medio de la oscuridad, empezó a entrevistarlos con la cámara de su teléfono para dejar constancia a los congresistas de la "necesidad de reformas" y evitar así otro episodio similar, según dijo días atrás.

La escuela Marjory Stoneman Douglas, que desde el incidente ha permanecido cerrada, abrirá sus puertas el próximo jueves y permitirá que el personal docente y administrativo vuelva a las instalaciones "hacia el final de la semana", según informó hoy el distrito escolar del Condado Broward. Las autoridades de este distrito escolar se hallan estudiando "cómo hacer la transición a los alumnos" en los próximos días, según dijo al medio local NBC6 el superintendente Robert Runcie. El presidente de EEUU, Donald Trump, quien se halla este fin de semana en su club privado de Mar-a-Lago, situado a 60 kilómetros al norte de Parkland, se ha mantenido alejado de los campos de golf, un ritual al que no falla durante sus estancias en el sur de Florida.

Según recoge el diario The Washington Post, los allegados del mandatario han señalado que ello ha sido una forma de guardar "respeto" a las 17 víctimas mortales del tiroteo. Trump realizó la noche del viernes una visita a los heridos que se hallan ingresados en un hospital local. En la que fue la primera vez que el mandatario habló sobre la regulación de armas, la tarde del sábado señaló en un mensaje de Twitter que los demócratas no quisieron no aprobar una legislación para aumentar el control de armas en Estados Unidos cuando Barack Obama fue presidente. En otro mensaje bordeando la medianoche, criticó que "el FBI se perdiera las muchas señales que envió el autor del tiroteo en la escuela de Florida" por estar "tratando de probar que hubo conspiración rusa" con su campaña.