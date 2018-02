Marta Sánchez sorprende al ponerle letra al himno de España y hasta el presidente ha opinado, ¿ya lo has escuchado?

Marta Sánchez sorprendió este sábado al público asistente a un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el que repasaba sus 30 años de carrera al comenzar a cantar su particular versión de la 'Marcha Real', el himno de España, al que le ha puesto letra. Vestida de rojo, y acompañada por un piano, la cantante comenzó a entonar unos versos que algunos de los asistentes recibieron enseguida con aplausos. El vídeo de la interpretación del himno nacional por Marta Sánchez se ha propagado por las redes sociales a lo largo de este domingo, recibiendo elogios de muchos políticos.

Marta Sánchez durante un momento de su actuación. (Captura de pantalla)

Entre los primeros que difundieron y alabaron la actuación de Marta Sánchez se ecuentra el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien calificó de "muy buena" la iniciativa. "Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de Marta Sánchez. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta". El presidente mantiene este tuit fijado en su cuenta desde este domingo.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

La letra que ha propuesto Sánchez, que salió al escenario con una cuidada iluminación en rojo y amarillo, supone un homenaje a la bandera. "Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", dice uno de sus versos. Pero también un canto lleno de nostalgia a la tierra natal. Esta es la letra completa que ha propuesto y cantado Sánchez y que estos días está siendo muy comentada:

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra,

la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mí,

por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy,

pero no olvides que sin ti no se vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón

y no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,

honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor,

llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver,

guárdame un sitio para descansar al fin."

La cantante madrileña, que había vendido todas las entradas de este concierto hace varios meses, ya adelantó que iba a ser una fecha especial para ella que afrontaba con "muchas ilusión" y en la que le iba a resultar difícil no emocionarse. La intérprete de canciones tan conocidas como Desesperada o Soy yo, aseguraba que se siente “muy afortunada de poder vivir algo único en mi carrera. Me ha hecho mejor y ha conseguido que disfrute de mi música al máximo”.

Mariano Rajoy no ha sido el único político en elogiar la iniciativa de Marta Sánchez. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera se ha mostrado conmovido y ha asegurado que era "valiente y emocionante"; lo mismo que el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, la ha calificado de "grande". El líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, ha ido incluso más allá al proponer que la letra sea efectivamente adoptada como la oficial del himno nacional.

‘Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón’ . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrero de 2018

Yo voto porque la letra que ha compuesto @Martisima_SoyYo sea la oficial del himno Nacional. Si estás de acuerdo, haz RT! 👌👌 pic.twitter.com/9lSUdxphg4 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de febrero de 2018

Entre las personalidades que se han pronunciado en redes destaca también Rosa Díez. La que fuera fundadora de UPyD se implicó hasta el punto de señalar que con el himno de Marta Sánchez "la España constitucional se despereza". También se sumó la Guardia Civil con un tuit en el que consideró que se trata de una iniciativa que "busca unir y sumar, no restar ni dividir".

La España constitucional se despereza. Grande Marta Sánchez y su himno a España. https://t.co/6zInzVW0Dn — Rosa Díez (@rosadiezglez) 18 de febrero de 2018