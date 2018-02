La madre una víctima del tiroteo de Florida hace un desgarrador llamamiento al presidente Trump

Lori Alhadeff es la madre de Alyssa, una adolescente de apenas 14 años que falleció durante el tiroteo en un instituto de Florida junto con otras 16 personas. Una madre indignada y devastada por el dolor que ha aprovechado su intervención en la CNN para hacer un desgarrador y furioso llamamiento al presidente Trump que está dando la vuelta al mundo. "¿Cómo podemos permitir que un hombre armado entre en las escuelas de nuestros hijos? ¿Qué seguridad es esa?", le grita a la cámara.

La madre grita a cámara al presidente Trump. (CNN)

"Un hombre armado, un loco, entra en la escuela, rompe la ventana de la puerta de la clase de mi hija y dispara contra ella. ¡Y la mata! Me he pasado las últimas dos horas haciendo los preparativos para el entierro y el funeral de mi hija, que tiene 14 años. Presidente Trump, ¿te preguntas qué puedes hacer? Puedes impedir que las armas lleguen a manos de los niños. ¿Qué puedes hacer? ¡Puedes hacer mucho! No es justo para nuestras familias y nuestros hijos ir a la escuela para terminar asesinados!"

Miles de personas se congregaron anoche en el anfiteatro del parque al aire libre Pine Trails en una emotiva vigilia en la que muchos se han sumado a la petición de esta madre para lograr un mayor control de las armas. O al menos detectores de metales a las puertas de los centros escolares. Según el recuento de Everytown for Gun Safety, un grupo que defiende un mayor control sobre la venta de armas, en lo que va de año se han registrado 18 tiroteos en escuelas de EEUU, en 10 de los cuales hubo muertos o heridos. Desde 2013 la cifra asciende a 290 sucesos de este tipo en centros educativos del país.

FOTOGALERÍA: Las impactantes imágenes de la evacuación de los alumnos y la conmoción tras el tiroteo

El último, este tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (Florida), que le ha costado la vida a 17 personas y ha dejado 15 heridos, varios de ellos graves. La masacre fue perpetrada por Nicolás Cruz, un exalumno del centro retraído y sin muchos amigos y al que muchos ya tenían miedo. Se sabe que Cruz era un obseso de las armas y hasta había recibido entrenamiento militar. El joven, de 19 años, era huérfano: perdió a su madre en noviembre y crecía con uan nueva fmailia que pensaba que estaba deprimido. Fue detneido pocos después del suceso sin oponer resistencia y ha sido acusado de homicidio oremeditado.

