La familia de Pablo Pérez, el cooperante asesinado en los atentados de Cataluña, le rinde homenaje seis meses después de su muerte: ‘Eres un ángel’

Hay huecos que es imposible llenar. Vacíos para los que no hay consuelo y que el tiempo no remedia. Seis meses después de la calurosa y trágica tarde del 17 de agosto de 2017 en que los atentados de Cataluña se cobraron la vida de 16 personas, entre ellos dos niños, y en los que falleció también Pablo Pérez asesinado por Younes Abouyaaqoub, su familia sigue rota de dolor. Su tía Pili y madrina, junto con la familia, saben sin embargo que “Pablo no ha muerto” y quieren rendirle homenaje.

Pablo Pérez tenía la vocación de dedicar su vida a los demás.

Le recuerdan en un conmovedor escrito que han hecho llegar a Hola.com. “Pequeño pero con un gran corazón de gigante. Pablo no ha muerto, sigue y seguirá vivo y está con nosotros para siempre, como él decía en un escrito que tenía en su habitación ‘no estaré bajo tierra, soy viento de libertad’”.

El cuerpo sin vida de Pablo apareció en la parte trasera del coche que el terrorista empleó en su huida tras arremeter contra la multitud en Las Ramblas y con el que después se saltó un control en la Diagonal. Antes de que la fatalidad le interpusiera en el camino al asesino, Pablo había dejado una profunda huella entre los suyos porque, como dice su madre Conchita, “era una persona especial”. Como muestra de ello su familia recuerda su faceta como cooperante: “En el terremoto de Haití fue voluntario. Tenía que estar un mes, pero se quedó tres. Perdió el billete de vuelta. Este era Pablo. Dejo allí todo, vino sin maleta, su madre le dijo: '¿Y la maleta?' A lo que él respondió: ‘Lo he dejado todo, ellos necesitan más que yo’”. Meses después regresó para ponerse al frente de la construcción de un campamento en Puerto Príncipe y se encargó de la rehabilitación de una escuela-orfanato.

Cuenta Conchita que el punto de inflexión en la vida de Pablo fue su estancia para estudiar en Argentina, un periodo en el que “maduró a todos los niveles”, se volvió más familiar y entró en contacto con una realidad que le hizo querer dedicar su vida a los demás. “Era una persona muy justa. Su objetivo a largo plazo era ser cooperante. Decía que lo suyo no era acabar en una oficina”, recuerda su madre. Mientras tanto este joven soñador, soltero y sin hijos, ingeniero de formación, vivía con sus padres y trabajaba en la fábrica de Seat en Martorell. Días después de su fallecimiento su madre encontró en el corcho de su cuarto el recibo de una transferencia hecha a Nepal y un proyecto para construir allí una escuela para niños ciegos que estaba revisando. “Algo le rondaba por la imaginación. Su vida, su interés, estaba ahí”.

Pablo Pérez durante una de sus estancias como cooperante.

Los proyectos, por desgracia, se han quedado huérfanos, y seis meses después no hay consuelo para esta familia que, sin embargo, se muestra muy agradecida a todos los que honran la memoria de su hijo, hermano, sobrino… En Vilafranca del Penedés, su localidad natal, cerca de 3.000 personas los acompañaron en el funeral. También se volcaron con ellos en Navalmoral de la Mata (Extremadura), el pueblo de origen de Jose Mari, el padre de Pablo, y en Tórtoles de Esgueva (Burgos), el pueblo de Conchita y donde Pablo pasó los veranos de su infancia. A día de hoy continúan los homenajes: el pasado 14 de enero dos centenares de personas se congregaron en Vilafranca en un emotivo acto con motivo del que hubiera sido su 35 cumpleaños. En unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento se plantaron 15 olivos y una encina en su recuerdo y como símbolo de la paz. Se leyeron poemas, se cantaron canciones, se soltaron 35 globos biodegradables con semillas dentro y que ahora estarán esparcidas por los campos de su tierra. Como su recuerdo y su ejemplo. “No se nos quita de la cabeza nuestro Pablo, dolor, rabia pero también un gran orgullo por haber sido tan grandísimo siendo tan joven”, dice la familia en su escrito.

Decenas de personas homenajean a Pablo en Vilafranca del Penedés.

No es el único homenaje que ha recibido. Pablo era un gran aficionado al fútbol y también fue jugador en los equipos locales. Por eso el pasado 24 de septiembre le recordaron en el campo de fútbol de Vilafranca del Penedés en un acto organizado por el Club Atlètic de Vilafranca y el A.E. Moja. Su familia se siente ahora agradecida y reconfortada tras aquellos primeros y confusos momentos en que se tardó en reconocerlo como víctima. Y le dirigen unas últimas palabras: “Pablo, gracias por habernos enseñado tanto. Queremos que lo recuerden como fue, un hombre bueno, generoso, humilde y honesto. Por ti Pablo, tú nos vas ayudar. Eres un ángel”.

