Una riojana sobrevive al tiroteo en el instituto de Florida tras encerrarse en un armario

Patricia Rivas es de Calahorra (La Rioja) y lleva seis meses impartiendo clases a chicos de entre 14 y 19 años en el Marjory Stoneman Douglas High School, donde este miércoles se produjo un tiroteo en el que murieron 17 personas. Por suerte, Patricia supo cómo reaccionar y cómo buscar refugio para ella y para sus alumnos.

La Policía y los servicios de emergencia acudieron al Marjory Stoneman Douglas High School tras el tiroteo de este miércoles (Cordon Press)



La madre de la profesora, Violeta Puerta, vio la noticia en televisión, pero al principio no se le pasó por la cabeza que pudiera tratarse del instituto en el que trabaja su hija. Cuando por fin cayó en la cuenta, vivió momentos de gran angustia al no recibir noticias de ella, de modo que decidió llamarla. Patricia respondió de manera rápida y escueta: "Tranquila, mamá, estoy bien" y colgó.

FOTOGALERÍA: Las impactantes imágenes de la evacuación de los alumnos y la conmoción tras el tiroteo

"Cuando me dijo esto, el muchacho (el tirador) aún no había sido detenido y seguía dentro del edificio; pasaron unos minutos hasta que ella me devolvió la llamada", ha indicado la madre a Europa Press. Como la madre de la joven ha explicado, hubo un simulacro de incendio por la mañana, por lo que Patricia pensó, al oir de nuevo la alarma, que se trataba de otro ejercicio.

Instantes después escuchó los disparos y fue entonces cuando ella corrió y dirigió a los cinco alumnos que estaban en clase a esconderse. Fueron al pequeño despacho de la profesora y los seis se introdujeron en un armario. "No sé cuánto tiempo pasó dentro, pero sí me dijo que no salió de allí hasta que fueron a buscarla", ha relatado la madre, que cree que la calma de su hija pudo ser clave, en una situación tan tensa, para servir de ejemplo a los estudiantes e impedir así que los descubrieran.

RELACIONADO: Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en Florida, un exalumno de 19 años a quien temían sus compañeros

Hasta hace seis meses Rivas era profesora en el Instituto de Lodosa (Navarra), donde pidió una excedencia para tomar contacto con la docencia en Estados Unidos. "Las experiancias allí han ido mucho más allá de lo esperado -cuenta su madre- pues también vivió el Huracán Irma. Nosotros estuvimos allí con ella entonces y fue terrible", ha añadido. En cuanto al estado emocional en que se encuentra Patricia, su madre comenta que espera que no le quede ningún trauma "para que pueda seguir allí dando clase".