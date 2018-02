¡Nunca es tarde! Un valenciano se convierte en estudiante Erasmus a los 80 años

Como cualquier estudiante Erasmus Miguel Castillo ultima nervioso los preparativos para disfrutar de su estancia en una universidad en el extranjero. El destino es Verona, en Italia, y ya está buscando alojamiento y haciéndose una idea de lo que será su vida en los próximos meses, lejos de su ciudad natal. Pero hay un detalle que diferencia su caso de todos los demás. Y es que Miguel Castillo tiene 80 años, una edad que no le ha impedido emprender esta fascinante aventura tras haberse matriculado en Geografía e Hisotria en la Universidad de Valencia. "Un profesor me dijo 'Tu que eres inquieto, ¿por qué no te vas de Erasmus?' Y yo le contesté 'Hombre, pero a mi edad…' Me dijo que lo importante era que me encontrara bien y sí que me encuentro bien y eso que tengo cuatro 'bypass', que me operaron hace cinco años del corazón", explica en El Periódico.

Miguel Castillo, estudiante Erasmus a los 80 años (Captura de pantalla de Telecinco)

Según explica en su web la Universidad de Valencia no es la primera beca que recibe. Miguel Castillo (Liria, 1937) procede de una familia de labradores y ya ganó una beca en su juventud para poder estudiar en el Instituto Luis Vives de Valencia. "Venía de Liria cada día en el trenecito y al acabar fui reconocido con el premio Extraordinario de Bachiller”, recuerda. Luego estudió Derecho en la Universidad de Valencia y desarrolló su carrera profesional como notario. Pero una vez jubilado, con tres hijas y varios nietos, quiso retomar los estudios y se convirtió en el 'abuelo' de la unviersidad, como cariñosamente le llaman sus compañeros de clase. Ahora ya está en tercero y acabará el curso en la ciudad italiana.

Castillo ya ha vivido algunas anécdotas antes de coger el vuelo que le llevará a Verona. Explica, por ejmplo, divertido, la confusión que provocó cuando fue a pasar la prueba de idioma. "La señorita bedel cuando fui a entrar me dijo 'Por favor, los familiares esperan fuera' y yo le dije 'No, fuera tengo a mis nietos, el que se examina soy yo".

Su aventura estudiantil la va a compartir con su actual mujer. Si bien han preferido alquilarse un apartamento a alojarse en la típica residencia estudiantil. "¡No voy a ponerla en una residencia de erstudiantes!". De momento se ha matriculado en cinco asignaturas y preparar el viaje recibiendo las últimas clases de italiano. "No sé si podré con todas las materias o me dejaré alguna. Lo que trataré de hacer es sacar el máximo provecho de la experiencia. Nunca se deja de aprender. Y en esto cuento especialmente con el apoyo de mis tres hijas". Como cualquier Erasmus ya tiene también una lista de amigos y familiares que quieren ir a visitarlo. Por supuesto, los primeros serán sus hijas y sus nietos.

