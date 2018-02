Recuperan los cuerpos de dos miembros de la familia atrapada por el terremoto de Taiwán

Los equipos de rescate en Taiwán han hallado los cuerpos sin vida de dos de los cinco miembros de la familia china atrapada todavía tras el terremoto de magnitud 6,4 que sacudió el martes la ciudad taiwanesa de Hualien, con lo que el número de muertos sube a 14, anunció el Centro de Respuesta a Emergencias. Uno de los cuerpos es de un varón de 1,60 metros de estatura y del otro no se dieron detalles, por lo que aún no se conoce a quiénes corresponden dentro de la familia formada por el niño Yang Haoran (12 años), Ding Wenchang y He Fenghua, de 76 y 75 años, y Yang Jie y Ding Shouhui, de 39 y 40 años.

El rescate de la familia china, alojada en la habitación 201 del Hotel Meilun, parte del edificio Yun Men Tsui Ti, está siendo laboriosa, debido a que está en la parte más derruida, el clima es muy frío, se han registrado numerosos escapes de gas en la zona y la estancia está llena de escombros de cemento y barras metálicas. Los equipos de rescate intentaron llegar hasta la habitación por diversos caminos, truncados por los escapes de gas, y finalmente decidieron avanzar desde el cuarto piso hacia abajo consiguiendo acceder al cuarto después de más de 80 horas.

El jefe de los Bomberos de Hualien ha declarado que ya no se detectan señales de vida y sí se aprecian olores desagradables, por lo que la situación no es optimista dado que además el derrumbe de las vigas hace extremadamente difícil excavar hasta los cuerpos. No obstante, el rescate continuará hasta que se encuentren a todos los miembros de la familia, según dijo el alcalde de Hualien, Fu Kun-chi.

Los familiares de los atrapados ya se encuentran en Taiwán, acompañados por Yu Fengying, subdirector de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Gobierno Municipal de Pekín, y tienen previsto ir el domingo a Hualien.

Además de los 14 fallecimientos (10 de ellos alojados en el hotel Meilun), ha habido 280 heridos y más de 800 evacuaciones, debido al terremoto, seguido por cientos de réplicas, una de magnitud 5,7 en la escala de Richter y que afectó especialmente a cuatro edificios, tres de ellos ya demolidos, por motivos de seguridad.

En la actualidad, hay 727 damnificados alojados en refugios, 7.100 hogares en la ciudad de Hualien sin suministro de agua y 195 escuelas dañadas en su estructura. Todas las familias residentes en los cuatro edificios más dañados han perdido no sólo sus hogares sino todas las pertenencias que contenían.

Los damnificados por el terremoto enfrentan ahora la pérdida de sus viviendas y el frío, en vísperas de la principal fiesta de Taiwán, el Año Nuevo Lunar, similar en su celebración a las Navidades.

Taiwán se encuentra en el llamado anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica, y en 1999 registró un terremoto de magnitud 7,6 que causó 2.415 muertos.