La emocionante pedida de mano de un cámara a una reportera de Canal Sur... ¡en directo!

La reportera Lorena Caballero estaba a punto, sin saberlo, de realizar la conexión en directo más importante de su vida. El programa de televisión para el que trabaja, el popular 'Andalucía Directo', de la cadena autonómica Canal Sur, la envió a un centro de belleza y estilismo para hacerle un cambio de imagen. Iba a ser un reportaje más, aunque la joven periodista, de 29 años, estaba algo nerviosa porque no sabía nada del 'look' que le habían preparado. Lo que no se podía imaginar es lo que ocurriría después.

Como todas las tardes, el presentador de 'Andalucía Directo', Modesto Barragán, daba paso a Lorena para que iniciara su reportaje. Lo hizo de una manera poco habitual, alabando sus virtudes y explicando a los espectadores la ilusión con la que comenzó a trabajar el programa. Eso, unido a que ella desconocía qué es lo que habían pensado para ella los estilistas, hizo que se pusiera nerviosa, como la propia Lorena confesó en directo.

Después de esa conexión inicial, el programa siguió con normalidad, con los reportajes del resto de corresponsales. En medio, fueron maquillando y peinando a Lorena y no fue hasta el final del 'magazine' cuando apareció con un increíble estilismo de noche. Sus nervios se acrecentaron cuando Barragán le anunció que unas personas "muy especiales" se habían acercado hasta el establecimiento para verla. La periodista parecía no entender nada y, por un momento, se quedó sin palabras.

Quienes aparecieron fueron sus padres y su mejor amiga, de modo que Lorena no pudo evitar soltar ya alguna lagrimita. Después, el presentador pidió al operador de cámara Jorge Mendoza que también hiciera acto de presencia. Jorge es la pareja de Lorena y llegó al centro de belleza acompañado por su familia. Es de imaginar que en ese momento la reportera ya supusiera lo que iba a ocurrir a continuación, aunque no le dio mucho tiempo a pensarlo porque rápidamente apareció el cámara con un anillo en la mano y le hizo la tan esperada pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

Por unos instantes, le pudieron los nervios y Lorena no podía decir otra cosa más que "¿pero esto qué es?". El novio tuvo que insistirle para que respondiera: "¿Sí o no?". Ella, ya sin poder contener las lágrimas, dijo que sí y le besó. Como no podía ser menos, todos los presentes -tanto sus seres queridos como el personal y los clientes del establecimiento- aplaudieron ante el romántico e inusual momento del que estaban siendo testigos.

Ni siquiera en medio de la emoción Lorena se desprendió de su vena de reportera y continuó retransmitiendo lo que iba ocurriendo a los espectadores. Eso sí, destacando las cualidades de su ya prometido: "es un gran profesional, un gran compañero y un gran amigo [...] "Sus sabios consejos han hecho que todos los reporteros estemos aquí y que aprendamos de él. Todo gracias a él".

Después, la novia se fundió en un intenso abrazo a su madre y al resto de la familia, casi tan emocionados como ella. Antes de que finalizara el programa, Lorena confesó que "no tenía ni idea de nada", pero que sí iba a nombrar a Jorge: "Por ser una maravillosa persona. Por eso lo quiero tanto".

Una vez terminada la conexión en directo y pasados los nervios, sus compañeros de Canal Sur se apresuraron a felicitar a la pareja a través de Twitter, donde la corresponsal también dejó un precioso mensaje que resumía las emociones vividas unas horas antes: "Cuando la vida se convierte en un precioso cuento que creías imposible. Gracias".