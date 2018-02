Así ha sido el cambio radical de vida de Gala Léon tras su dura experiencia en la Davis: 'Toqué fondo'

La experiencia de Gala León como capitana del equipo masculino de la Copa de la Davis duró solo seis meses y, sin embargo, le ha cambiado la vida para siempre. Su nombramiento en 2014 suscitó una gran polémica y tormenta mediática tras la abierta oposición de algunos de los tenistas más destacados de la Aramada y todo aquello resultó tan duro que al final presentó su dimisión. Más de tres años después su vida ha dado un giro de 180 grados. Y ha sido para mejor. "Mirándolo desde lejos la Davis me ha servido para darme cuenta de que lo material no es lo más importante. Que no te da la felicidad", declaró recientemente en una entrevista en la Cadena Ser.

Gala Léon en una imagen de archivo. (EFE)

Gala León vive ahora alejada de los focos y del deporte de élite y dedica su tiempo a la formación de jóvenes tenistas en un club en Denia, una labor que define como "muy gratificante". "Soy más feliz sin tener unos logros deportivos tan altos como los tenía anteriormente. Es el viaje más largo y profundo que estoy haciendo conmigo misma", explica. No ha sido desde luego un viaje sencillo. Según admitía en otra entrevista en El Mundo le llegaron a diagnosticar una depresión. No obstante, asegura que repetiría sin dudarlo la experincia de la Davis porque "necesitaba pasar por esto" para crecer como persona. "Fue la gota que colmó el vaso en mi vida y me dio fuerzas para atreverme a enfrentarme a esta gran transformación".

Su gran transfomración tuvo su punto culminante en agosto de 2016, cuando decidió cerrar su casa de Madrid (Alcalá de Henares) y poner rumbo a Alicante junto con su perro Jerry para comenzar una nueva vida como profesora, con paseos en la playa y una alimentación más saludable de la que ha eliminado las salsas o las grasas trans. "Mi gente pensaba que me iba a pasar el fin de semana. No se creían que me marchaba para siempre". Años medio después, a sus 44, Gala cree que nunca ha estado mejor. En este cambio le ayudó mucho la meditación, que ahora practica cada noche antes de acostarse. "Me ayuda liberarme de la ansiedad, a frenar y a contemplar la vida de una forma mucho más sosegada. También a tomar decisiones, a valorar mucho más lo que tengo y centrarme en el presente".

La mayoría de los tenistas que criticaron su nombramiento como capitana de la Davis lo hicieron, en principio, por cuestiones deportivas. "Es como si a mí me ponene al frente de un hospital", llegó a decir Rafa Nadal. Sin embargo, desde el principio se especuló sobre si el verdadero origen de las críticas fue que se tratase de una mujer. En este sentido Gala León consideró en la Cadena Ser que su nombramiento "sirvió para abrir los ojos a la igualdad". Finalmente, y dada la enorme presión, la tenista decidió renunciar a su cargo en julio de 2015.

