El Papa emérito se prepara para morir

En su "lento declive de las fuerzas físicas", Benedicto XVI ha escrito una carta a, Massimo Franco, director del periódico italiano 'Corriere della Sera', en la que deja claro que se encuentra en los últimos momentos de su vida: "Estoy en peregrinación hacia la Casa".

Benedicto XVI ha escrito en una carta dirigida al director de 'Il Corriere della Sera', que se encuentra 'en peregrinación hacia Casa' (Cordon Press)



La carta responde al interés de los lectores del diario por su salud. El propio Massimo Franco quien le transmitió esa preocupación que el Papa emérito agradece: "me ha conmovido que tantos lectores de su periódico deseen saber cómo transcurro este último periodo de mi vida". La misiva es sorprendente tanto por el contenido como por la manera en la que fue enviada, ya que el sobre que incluía un mensaje muy concreto: "Urgente, entregar en mano al director, Massimo Franco".

El próximo 11 de febrero se cumplirán cinco años desde que su renuncia. Desde entonces no han cesado los rumores sobre su estado de salud. Incluso, en alguna ocasión, portavoces de la Santa Sede han tenido que desmentir esos bulos, como el que se propagó hace unos meses acerca de que ya no podía hablar. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, tuvo que publicar una fotografía en Twitter con el Papa de pie para demostrar que no era cierto.

En cualquier caso, Joseph Ratzinger, a sus 90 años, ha perdido fortaleza física, pero no mental. Es consciente de la edad que tiene y de que se va deteriorando; de ahí que acuda a su fé para prepararse para el momento de la muerte que él mismo ve tan próximo. Reconoce que "este último tramo del camino" es "a veces un poco fatigoso", pero es para él "una gran gracia" estar rodeado "por un amor y una bondad tales que nunca se habría podido imaginar". En su inaudita carta, Benedicto XVI se muestra complacido por ello, por la preocupación de personas a quienes no conoce: "No puedo más que agradecer, asegurando por mi parte a todos ustedes mi oración".

Mientras, continúa con su rutina y, según publica 'El Mundo', sigue madrugando para oficiar una misa en la capilla del monasterio Matter Ecclesia, en el Vaticano, donde reside desde que se retiró. En su día a día, le acompañan cuatro monjas y por su secretario personal, monseñor Georg Gänswein, y vive dedicado casi exclusivamente a la oración.