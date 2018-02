La llegada del Carnaval vendrá acompañada de precipitaciones y bajas temperaturas

El frío, la lluvia y la nieve acompañarán a la celebración del Carnaval en la mayor parte de España durante el fin de semana y se prolongarán hasta el martes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este sentido, su portavoz adjunta, Delia Gutiérrez, ha explicado a Europa Press que este viernes llegará un frente por el noroeste que entrará por Galicia y barrerá la Península durante el día, dejando temperaturas mínimas muy frías, pero que subirán durante el sábado y el domingo.

Imagen de un grupo de jóvenes con sus paraguas junto a unas palmeras cubiertas de nieve en el parque 'El Retiro' de Madrid (Getty Images)

Al principio del día, el frente solo afectará al extremo noroeste, por lo que en el resto del país seguirán las temperaturas mínimas muy bajas, "incluso más bajas" que las de este jueves. No obstante, Gutiérrez ha explicado que a medida que vaya entrando el frente llegarán nuevas precipitaciones y subirán las temperaturas diurnas en el norte peninsular. En cuanto a las precipitaciones, ha pronosticado que afectarán a la mitad norte peninsular, pero que en general no se espera que sean muy importantes, excepto en zonas del Cantábrico y, posteriormente en Baleares. Además, en la mitad norte serán en forma de nieve, aunque en el Cantábrico y zonas próximas, sistemas Ibérico y Central y no serán cantidades "muy importantes".

La cota de nieve subirá a lo largo del día; sin embargo, al principio de la jornada se situará de media en unos 400 o 600 metros, aunque en algunos lugares será más baja todavía. Por consiguiente, según avance la jornada, quedará por encima de 1.000 metros en muchas zonas del oeste peninsular, salvo en la franja más cercana al Cantábrico. Respecto a la mitad sur, la portavoz ha dicho que las temperaturas no subirán hasta el sábado y que quedarán al margen de las precipitaciones. No obstante, en caso de que haya serán pocas y débiles.

RELACIONADO: España, congelada: 13 comunidades en alerta

Por otro lado, sobre el sábado, la portavoz ha indicado que al principio del día disminuirán las heladas y nuevamente lo harán el domingo, que se restringirán al este peninsular. Respecto a las precipitaciones del sábado, afectarán, además de al Cantábrico, a Baleares, donde podrán ser en forma de nieve en cotas de 200 metros e incluso más bajas en Mallorca. El domingo volverán a subir las temperaturas máximas de forma significativa, ya que este ascenso podrá ser de cinco grados centígrados en muchas zonas de la Península y de más de 6 grados centígrados en el noreste.

Mientras, en Canarias continuarán este jueves con vientos de norte intensos, que han dejado un registro en Izaña (Tenerife) de 155 kilómetros por hora de racha de viento. De hecho, en Lanzarote este miércoles han alcanzado la temperatura mínima más baja desde que hay registros, 7,6 grados centígrados, que supera los 8 grados centígrados que se alcanzaron el 10 de enero de 1974. Este viernes remitirán las nevadas en todo el archipiélago aunque quedarán avisos por el mal estado de la mar. El fin de semana se recuperarán las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, aunque el viernes y el sábado las precipitaciones seguirán siendo bastante probables, y el domingo se reducirán. El lunes y martes de Carnaval también disminuirá la probabilidad de precipitación.

RELACIONADO: Más noticias sobre el Tiempo en 'Tu otro diario'

Por su parte, la portavoz también ha indicado que un nuevo frente que entrará por el noroeste traerá de nuevo el lunes de Carnaval las precipitaciones a la Península, así como nuevos descensos de temperatura. En concreto, ha dicho que el lunes la posibilidad de precipitaciones se extenderá a prácticamente toda la Península y Baleares, aunque el martes quedará más reducida al noroeste.

En cuanto a la situación meteorológica ha indicado que es un episodio de temperaturas mínimas muy bajas que no cumple las condiciones para ser ola de frío. Asimismo, ha precisado que en las últimas 24 horas las nevadas más significativas se produjeron desde La Coruña a Navarra en todas las provincias, donde se acumularon unos 10 litros por metro cuadrado de precipitación que "aproximadamente" pueden equivaler a 10 centímetros de nieve, también en zonas de los sistemas Ibérico, Central y cordillera Bética.