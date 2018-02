Discurso histórico de más de 8 horas de duración de una líder demócrata en el Congreso de EE.UU.

Durante más de ocho horas, este miércoles, no paró más que para dar algunos tragos de agua. Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, tenía claro que el asunto merecía la pena. Luchaba por los derechos de los 'dreamers', los jóvenes inmigrantes que llegan indocumentados al país en busca del sueño americano. A sus 77 años, no le importó permanecer todo ese tiempo de pie, hablando sin descanso y sobre unos zapatos de 10 centímetros de tacón.

Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos (Getty Images)



La congresista intentaba convencer al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, de que se sometiera a votación el proyecto de ley migratoria una vez que haya sido aprobada por el Senado. Los 'soñadores' o jóvenes indocumentados (muchos de los cuales han nacido en Estados Unidos) se exponen a ser deportados después de que Donald Trump ordenara acabar con el programa de protección de este colectivo, impulsado por Barack Obama.

El discurso de Pelosi ha batido todos los récords. Hasta ahora, lo ostentaba el que dio, en 1909, otro congresista demócrata, Champ Clark. Aquel duró 5 horas y 15 minutos, de modo que se queda corto comparado al de ella. Ha sabido aprovechar que, en la Cámara Baja, los líderes de cada partido son los únicos que no tienen limitado su tiempo de intervención. Ha sacado un buen partido de su turno de palabra, al conseguir una atención inusitada en los medios de comunicación. Solo le queda esperar haber obtenido el mismo resultado con Paul Ryan. De momento, no se ha pronunciado al respecto, aunque demócratas y republicanos sí han llegado a un acuerdo en el Senado: los primeros darán su apoyo a los Presupuestos a cambio de iniciar el debate migratorio en la Cámara Alta. Eso sí, para que ese debate no se quede estancado en la Cámara de Representantes, es Ryan quien tomar la iniciativa.

Pelosi, a su salida de la Cámara de Representantes tras pronunciar un discurso de más de 8 horas de duración este miércoles (Getty Images)



Nancy Pelosi terminó su histórico discurso con una excepcional ovación por parte de su bancada. A la salida del Congreso, decenas de periodistas la esperaban ansiosos. Ella, ya con brillos en la cara, pero sin parecer demasiado cansada, se detuvo, sonriente, con los reporteros. Aún no se sabe si conseguirá o no su objetivo, pero sí ha dejado claro que es una política de firmes convicciones que lucha por sus ideales y por los derechos de los ciudadanos a los que representa.