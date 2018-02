Practica yoga, ama el té.... Ana Patricia Botín se estrena en Twitter y revela su faceta más personal

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, se ha estrenado este miércoles en Twitter con una cuenta desde la que pretende "aprender de otros y compartir mis opiniones". La empresaria, 57 años, y una de las mujeres más poderosas de España, tiene más de 8.500 seguidores en apenas unas horas. Eso sí, ella solo sigue a nueve personas, entre ellas la presidenta del Fondo Monetario Internacioanl, Chistine Lagarde.

Ana Patricia Botín es una de las mujeres más poderosas del planeta. (Cordon Press)

Ana Botín aprovechó sus primeros tuits para revelar detalles sobre sus intereses y su vida personal. Y prometió que también hablaría de ellos en la red social. "Además de finanzas y del Santander tengo otros intereses sobre los que tuitearé: la educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga… incluso el té", explicó en su tuit más reenviado. Y es que la empresaria es una gran amante de esta práctica deportiva de origen oriental. Finalmente, y dada su proyección internacional, explicó que tuitearía algunas veces en castellano y otras en inglés. Incluso en ocasion en los dos idiomas.

Además de finanzas y del Santander tengo otros intereses sobre los que tuitearé: la educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga… incluso el té. — Ana Botín (@AnaBotin) 7 de febrero de 2018

La cuenta de Ana Botín (@AnaBotin) se encontraba abierta en realidad desde 2014, pero la empresaria no se había decidido a utilizarla. En la descripción de su perfil se define como "entusiasta por la gente, presidenta ejecutiva del Santander, madre y esposa". También lleva a la descipción su interés por los asuntos educativos y su pasión por el yoga. "Practico yoga, aunque no tanto como me gustaría", confiesa.

Ana Patricia Botín es bisnieta de Emilio Bontín Sánchez, el fundador del banco, y lleva más de 30 años casada (desde 1983) con Guillermo Morenés, con quien tuvo un largo noviazgo. Con él ha tenido tres hijos. Se convirtió en 'reina' absoluta de las finanazas en España después de que el Santander agrandase su poder con la adquisición del Banco Popular el pasado mes de junio. Antes de ese momento su influencia dentro y fuera de España ya era enorme. No en vano ha sido distinguida en Reino Unido con el título honorario de Dama Comandante de la Excelentísima Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel II. También ha sido invitada en varias ocasiones a las misteriosas reuniones del Club Bilderberg. Según la lista Forbes de 2016 ocupa el puesto 10 en la lista de mujeres más poderosas del mundo. De ahí el interés que ha suscitado su incorporación a Twitter y todo lo que pueda decir. Incluso sobre otras materias ajenas a las finanzas, como el yoga o el té.

