¿Fracaso en el lanzamiento del supercohete de Elon Musk que iba a acercar al hombre a Marte?

La primera etapa del motor principal del cohete central del Falcon Heavy de Space X no aterrizó en la plataforma marina en pleno Océano Atlántico prevista, sino que cayó al mar. Aunque en las cámaras de la plataforma se apreció la polvareda propia de un aterrizaje, el cohete finalmente no se recuperó y cayó al mar, al parecer, debido a que sólo funcionó uno de sus tres propulsores, según informa 'The Verge'.

El gigantesco cohete Falcon Heavy, de la empresa SpaceX, presidida por Elon Musk, ha sido lanzado al espacio este miércoles (Cordon Press)



Space X lanzó este martes su primer cohete Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, convirtiéndose en el lanzador más potente en funcionamiento desde que el Saturno V de la NASA despegase con las misiones Apolo hacia la Luna desde el mismo emplazamiento.

El cohete despegó a las 20.45 UTC, dos horas y 45 minutos más tarde de lo previsto, debido a fuertes vientos a gran altitud que podrían complicar la trayectoria inicial del cohete. Formado por dos cohetes laterales y uno central, los dos primeros se desprendieron a los dos minutos y medio del despegue del cuerpo principal y regresaron de forma controlada a puntos de aterrizaje situados en el propio Centro Espacial Kennedy, sólo siete minutos después del lanzamiento.

El motor principal del cohete prosiguió proporcionando empuje a la cápsula superior para la carga útil. Un minuto después, este cohete también se separó y, aunque en un principio se pensó que regresó hacia la plataforma marina donde estaba planeado su aterrizaje, cayó finalmente al mar. Era la primera vez que Space X intentaba recuperar en un solo lanzamiento tres primeras etapas de sus cohetes. Poder reutilizarlos abarata sensiblemente el coste.

En cualquier caso, Musk ha logrado dos de sus tres objetivos: en primer lugar, estrenar con éxito su cohete pesado, capaz de elevar a la órbita hasta 65 toneladas; y conseguir una campaña publicitaria espectacular para su compañía de coches eléctricos.

Con 70 metros de altura, el Falcon Heavy llevaba una carga útil en su vuelo de estreno menos pesada. En su compartimento de carga, el lanzador portaba un coche eléctrico Tesla, empresa que, como Space X, también preside Elon Musk, cuyo destino final era la órbita de Marte. Sin embargo, al cabo de tres igniciones del propulsor al que va fijado el coche, la trayectoria precisa para encaminarse a la órbita de Marte ha sido excedida, por lo que el 'coche espacial' se dirige hacia el cinturón de asteroides, según explicó Musk en su cuenta de Twitter.