Asalto de película a un hospital de Cádiz para liberar a un narco

El miedo y la tensión se apoderó tanto del personal sanitario del Hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz, como de los pacientes y de sus acompañantes. En la tarde-noche de este martes irrumpieron, de repente y al más puro estilo de Hollywood, una veintena de encapuchados que habían llegado en varios todoterrenos. La psicosis se apoderó de no pocos de los que presenciaron tan pavorosa escena, pero 'la banda' tenía un objetivo claro: liberar al narco que había sido detenido e ingresado en el centro hospitalario tras una persecución policial.

Entrada a las Urgencias del Hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz, donde irrumpieron una veintena de encapuchados el martes por la tarde (Google Maps)



Aunque la llegada del grupo de delincuentes fue violenta -empujaban y golpeaban a quien se les interponía en su camino, según 'El Periódico'-, solo hubo dos heridos leves. Se trata de los dos agentes de policía que custodiaban al narcotraficante y que, ante el elevado número de asaltantes, se encontraban en una evidente inferioridad de condiciones.

Mientras, el narco no esperaba precisamente tranquilo a sus secuaces. En la sala de urgencias, junto a otros pacientes, no paró de dar voces y de atacar verbalmente a los dos policías, tal y como publica 'El Periódico'. Justo cuando le estaban atendiendo fue cuando irrumpieron los encapuchados. Lo primero que hicieron fue enfrentarse a los agentes, quienes, a pesar de estar heridos, fueron capaces de detener y esposar a uno de los asaltantes. Aun así el grupo consiguió su objetivo y liberó al narco, que ni siquiera sería "de escala", en palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; es decir, no sería uno de los grandes líderes de las organizaciones que trafican en la costa andaluza.

El asalto ha puesto, según el PSOE, en una "difícil tesitura" al Gobierno de cara a la presencia policial en la zona, que se debería reforzar "para restablecer la seguridad ciudadana y la necesaria legitimidad que demandan los propios agentes". La formación socialista ya ha solicitado la comparecencia en las Cortes del ministro del Interior para que explique la estrategia para combatir el narcotráfico y evitar situaciones similares a la vivida en el Hospital de la Línea de la Concepción.

Por su parte, Zoido ha negado que existan carencias en los dispositivos de seguridad que luchan contra el narcotráfico. "La mejor demostración", ha declarado, "es que haya habido una intervención muy importante hace unos días donde nuevamente Sito Miñanco ha sido puesto a disposición judicial como consecuencia de su actividad ilícita en el tráfico de drogas".

En medio de la controversia, la investigación por el asalto al centro hospitalario continúa abierta y "se está analizando el dispositivo especial y las cámaras para identificar al resto", según ha anunciado el propio Zoido.