Cristina Cifuentes: 'Me dijeron 'sal corriendo que te matan' y mi hijo lo vio todo'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se confesó sobre sus momentos más duros en política en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne. Entre sus experiencias más duras recordó el escrache que sufrió cuando era delegada del Gobierno en Madrid y se dirigía a su casa en 2012. Numerosas personas la insultaron y persiguieron por la calle y ella no sabía cómo escapar. "Recuerdo que había una persona que iba todo el rato gritándome al oído, me decía eh sal corriendo, que te matan. Yo lo pensé con tranquilidad y dije que me maten pero corriendo no salgo. No he salido corriendo en mi vida nunca de nada".

Cristina Cifuentes durante su entrevista con Bertín Osborne. (Captura de pantalla de Telecinco)

Para Cifuentes lo peor de aquel episodio fue que su hijo lo vio todo desde el balcón y cuando llegó a su casa estaba llorando. "Me dijo mamá estaba tan impotente, no podía bajar, la calle esta colapsada, me dijo tú sabes la impotencia de ver que te iban a pegar, de no poder hacer nada… menos mal que no bajó". Recuerda, sin embargo, que en aquellas circunstancias hubo también gente que la ayudó. "Hubo tanta gente, dueños de locales, había eso siempre lo recordaré el dueño de un restaurante muy pequeño, era gente de IU, hacían ahí las reuniones locales, ese chico de izquierdas me dio la llave de su local y me dijo si alguna vez te vuelve a pasar algo te metes en mi local".

Durante la entrevista, realizada en casa de Bertín Osborne, Cristina Cifuentes aprovechó para abundar sobre algunos de los detalles menos conocidos de su vida. Séptima de ocho hermanos, reconoció haberse sentido como un "patito feo" durante parte de su infancia. Conocida hoy día por ser un 'verso suelto' en el Partido Popular por sus posturas divergentes con las líneas del partido en muchos asuntos, también confesó que de pequeña era muy "rebelde". "Me decían a las diez en casa y siempre me pasaba". También recordó la dura enfermedad de su padre, quien padeció un Alzhéimer, "una enfermedad terrible".

Cifuentes explicó que mantiene buena relación líderes de distintas ideologías, entre ellas la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y reveló que incluso ha tenido "novios muy de izquierdas". Sobre su marido, Javier, con quien está a punto de cumplir 30 años de matrimonio, y sus hijos, explicó que prefiere mantenerlos al margen. "Estar en política es estar sobreexpuesto y no quiero que a mi familia le hagan daño. Igual que a mis hijos".

En este sentido recordó lo mal que lo pasó su marido, arquitecto, cuando con motivo de la crisis se arruinó. "En algunos medios le machacaron. Dijeron unas cosas de él terribles, poco menos que era prófugo de la justicia, que estaba buscado…".

La presidenta, de 53 años, se ha revelado como una mujer muy familiar. Buena muestra de ello son los 'tesoros' que guarda en su despacho y que mostró al incio del programa. Entre ellos se encuentra un cuadro de Tintín pintado por su marido (es una gran fan de este aventurero personaje), pero también dibujos y recuerdos de la infancia de sus hijos. Así, mostró con cariño un dibujo de cuando su hija tenía nueve años. "Como ves tiene corazones, somos ella y yo, y cuando lo ve se pone enferma dice es horroroso, no lo cuelgues en el despacho… pero a mí me gusta y hace sentirme como si estuviera en casa". Junto con el dibujo de su hija guarda también una particular carta al Ratoncito Pérez. "se le había perdido el diente e hizo una especie de diente de cartón y lo reemplazó y entonces le pidió al Ratoncito Pérez que le firmara la carta".

Un dibujo pintado por su hija cuando tenía nueve años y que Cifuentes guarda en su despacho. (Captura de pantalla de Telecinco)

Finalmente, Cristina Cifuentes guarda también dibujos de niños desconocidos. Algunos de niños enfermos que están recibiendo tratamiento en algún hospital de la región. Entre ellos hay uno muy particular que habla de uno de los momentos más complicados en al vida de Cifuentes: es un retrato de ella montando en moto que le hiceron tres niños a quienes no conocían cuando se encontraba ingresada en el Hospital de la Paz tras su grave accidente de moto. "Me desean que me recupere pronto. La verdad es que a mí me sube la moral".