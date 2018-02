La lección de vida de la vicepresidenta de Facebook al revelar que padece una grave enfermedad

Hace un año Nicola Mendelsohn, la vicepresidnete de Facebook y responsable de la red social para en Europa, Oriente y Medio y África, recibió una noticia que cambió su forma de ver la vida. La empresartia, de 46 años, padece un linfoma folicular, un cáncer muy poco habitual y además incurable.

Nicola Mendelsohn ha decidido contar su dura historia tras la reciente celebración este domingo del Día Mundial del Cáncer y, sobre todo, para impulsar la investigación de una posible cura. “Hace poco más de un año me diagnosticaron un linfoma folicular, un cáncer de leucocitos en desarrollo lento que no tiene cura. Es una enfermedad bastante desconocida, por lo que decidí crear conciencia contando mi historia, con la esperanza de impulsar la investigación y una mejor comprensión de la misma”, ha contado este lunes en el Sunday Times.

Mendelsohn, que asegura que ahora afronta la vida con positivismo, confiesa que el momento del diagnóstico fue muy duro y que le hizo pasar dos días enteros llorando. "Sufría por la vida que había tenido antes", dice. En este sentido explica cómo cambia la forma de valorar las cosas que nos rodean.

Lo cierto es que la empresaria no se esperaba algo así. Ni siquiera se sentía mal. En aquel momento seguía con normalidad su habitual agenda de viajes alrededor del mundo como responsable del gigante de Internet. No obstante, un pequeño bulto en la ingle la impulsó a hacerse una revisión. El shock fue enorme. "Tu mente se precipita hacia las peores posibilidades. ¿Podré ver a mis hijos alcanzar la edad adulta? ¿Cuánto me queda? Las cosas que había dado por supuestas una hora antes se evaporan al tiempo y te das de bruces con tu propia mortalidad".

Una vez superado el disgusto incial, Mendelsohn ha decidido plantar cara al cáncer con todas sus fuerzas, con las que le proporcionan también su marido y sus cuatro hijos. "He dejado los azúcares procesados. Nunca hacía ejercicio, y ahora lo hago dos veces por semana. Es irónico, pero me siento mucho más saludable".

Aunque el linfoma folicular es de momento incurable, en los últimos años crece la esperanza de vida para quienes padecen la enfermedad. Actualmente el 60 por ciento de los diagnosticados viven más de diez años. No obstante, Nicola Mendelsohn no se da por satisfecha. Ella quiere curarse. Ni siquiera hay un consenso sobre cuál es tratamiento más adecuado. Tal vez una mayor inversión pudiera arrojar luz y esperanza a los afectados por esta enfermedad. Para ello ofrece su valiente testimonio.

