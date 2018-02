Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, unidos para que su desgracia 'no se vuelva a repetir'

Los casos de Diana Quer y Mari Luz Cortés conmovieron a la sociedad y la agitaron, al igual que lo han hecho otros sucesos como la desaparición de Marta del Castillo - cuyo cuerpo sigue sin aparecer - o el asesinato de Ruth y José por su propio padre, José Bretón.

Juan Carlos Quer (d), padre de Diana, y Juan José Cortés (i), padre de Mari Luz (EFE)

Este sábado, el padre de Diana y el de la pequeña Mari Luz han entregado en Santiago de Compostela dos millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable, y no les mueve el interés político ni la "venganza", sino el hecho de que la desgracia que les ha tocado vivir "no se vuelva a repetir".

En una rueda de prensa, Juan Carlos Quer ha confiado en que, con esta petición, la muerte de su hija "no sea una página más en los sucesos" y que se pueda hacer una "sociedad más segura" evitando que "asesinos y violadores sin reinsertar" salgan en libertad.

"Me vino la sonrisa de mi hija diciendo: papá, vamos a ayudar para que otras niñas no tengan que pasar por eso", ha recordado Juan Carlos Quer, que ha defendido que esta es una "iniciativa ciudadana" sin "adscripción política de ningún tipo".

El padre de Diana Quer ha repetido en varias ocasiones que "ocho de cada 10 españoles apoya la prisión permanente revisable" y ha querido hacer hincapié en el término "revisable" para criticar que "algún representante político intente desinformar indicando que esto es una cadena perpetua encubierta".

NO BUSCAN VENGANZA

Tras recordar que "es obligación del Estado proteger a los ciudadanos", Juan Carlos Quer ha criticado que se le hable de "venganza" y de "legislar en caliente" a "un padre que lleva nueve años esperando" (en relación al de Mari Luz Cortés) que exista una prisión permanente revisable para los "delincuentes, salvajes, que atentan contra la libertad sexual y la vida de una persona".

El cuerpo sin vida de Diana Quer fue localizado en Rianxo, La Coruña, el pasado 31 de diciembre (valeriaaquer_/Instagram)

Juan Carlos Quer ha instado a "equilibrar" los "derechos de los detenidos y los derechos de la ciudadanía" a nivel judicial. "Y, en caso de duda, me decanto por los derechos de los ciudadanos de bien. Si una persona no se arrepiente y no se ha reinsertado, que siga entre rejas", ha sentenciado.

LA HERRAMIENTA PARA LA REINSERCIÓN

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés ha lanzado un llamamiento apuntando que la sociedad "no quiere a más violadores y asesinos no reinsertados en la calle" y ha destacado que la prisión permanente revisable es la "herramienta" para lograr esto.

"El único fin que tenemos es la protección y la lucha de los derechos" de la sociedad, ha dicho Cortés, que ha expresado su deseo de continuar recogiendo firmas hasta, por lo menos, los seis millones.

Del mismo modo, se ha referido al asesino de su hija, que permanece en prisión desde hace 10 años y que, según el código penal antiguo "que quieren restaurar", podrá "salir a la calle en tres o cuatro años".

Tanto el caso de Diana Quer como el de Mari Luz Cortés, serán recordados por el sentimiento de empatía que despertaron en la conciencia de todos los españoles, aunque no solo esos. Otros, como el caso Marta del Castillo o el asesinato a manos de su propio padre de Ruth y José son más desagradables sucesos que han agitado a la sociedad en los últimos años, y es para evitar desgracias así por lo que piden recaudar tantas firmas como sea posible para que sea un tema tratado por el Estado.