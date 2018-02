El TSJA confirma la absolución del único acusado por el doble crimen de Almonte

Un jurado popular declaró a F.J.M. no culpable del asesinato de un una niña de 8 años y de su padre en Almonte (Huelva) en abril de 2013. En aquella época, el acusado mantenía una relación con la madre y exmujer de los fallecidos, Marianela Olmedo. La acusación particular y el Ministerio Fiscal presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el pasado mes de octubre, para solicitar la nulidad de las actuaciones y la celebración de un nuevo juicio por falta de motivación del veredicto. El Alto Tribunal ha confirmado la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Huelva, de manera que el acusado queda libre de todo cargo.

F.J.M., el único acusado por el doble crimen de Almonte, tras ser declarado no culpable por el jurado popular, en la Audiencia Provincial de Huelva el pasado mes de octubre (EFE)

Así se recoge en una sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJA, a la que ha tenido acceso Efe, que desestima los recursos. El Jurado consideró no culpable al único acusado del asesinato de un hombre y su hija de 8 años ocurrida el 27 de abril de 2013 en una vivienda de Almonte en el que una persona asestó múltiples cuchilladas a ambos, lo que provocó su muerte y, posteriormente la Audiencia Provincial de Huelva dictó sentencia absolutoria.

RELACIONADO: La familia de las víctimas, 'destrozados' y con 'miedo'

Como ya entendió la magistrada presidenta del jurado, Carmen Orland, el TSJA considera "la motivación del veredicto del jurado no es arbitraria y es compatible con el principio in dubio pro reo". El alto tribunal deja claro que un veredicto absolutorio "no puede revocarse en segunda instancia dando lugar a una sentencia condenatoria por un tribunal de alzada que no ha presenciado la prueba", por ello su labor se ha centrado en analizar si procedía o no la celebración de un nuevo juicio por falta de motivación del veredicto, que es lo que puede provocar la nulidad.

La sentencia señala que "no existió ninguna prueba directa de cargo sobre la participación del acusado en los hechos. Esto no significa que no hubiese base probatoria razonable para su condena", entre ellos cita la aparición de restos biológicos del acusado en el lugar de los hechos, la declaración de algunos testigos o la existencia de un móvil creíble.

"Con tales indicios habría sido posible un veredicto de culpabilidad que no habría podido ser combatido, al menos aparentemente, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado", indica la sentencia, para añadir, a continuación, que pese a esto existen distintos contraindicios que se presentaron en el juicio que ofrecieron hechos incompatibles con la participación del acusado o que pretendían desvirtuar algunos de los indicios presentados.

Con relación a esto la sentencia precisa que "aunque una serie de datos 'apunten' de manera coordinada a que una persona es el autor de un delito, de manera que estuviese justificada una condena por parecer la conclusión más razonable, ello cambia si la defensa logra aportar una evidencia de que el acusado estuvo en otro lugar diferente al de la escena del crimen".

RELACIONADO: Más noticias sobre sucesos en 'Tu Otro Diario'

La Sala considera que el Jurado "con un razonamiento perfectamente comprensible valora como 'poco probable' que, con todos los datos recabados, hubiese tenido tiempo para realizar los hechos que se le atribuían, no puede sino concluirse que el Jurado ha explicado suficientemente la razón por la que no lo considera autor". Añade que "podrá creerse que se ha equivocado al creer a un testigo, o al valorar con exactitud el tiempo necesario para cometer la acción, pero la motivación es absolutamente transparente y comprensible" y que el hecho de que las distintas hipótesis sean posibles "no convierte la valoración del Jurado en irrazonable, ni su motivación en arbitraria".

Concluye afirmando que "el veredicto está debidamente motivado y que la respuesta dada, aunque insatisfactoria para las acusaciones, satisface objetivamente su derecho a la tutela judicial efectiva".

Por otra parte, se refiere a la idoneidad de uno de los jurados suplentes, precisan que "conformaría una irregularidad sin duda relevante en la formación del tribunal", aunque "habida cuenta de que este no fue llamado a intervenir en la deliberación y confección del veredicto, por no haberse producido la vacante, dicha irregularidad no ha causado indefensión alguna a las partes".

LA ACUSACIÓN PARTICULAR RECURRIRÁ AL SUPREMO

La acusación particular, por su parte, representada por el letrado Luis Romero, ha anunciado su intención de recurrir en el Tribunal Supremo (TS) la sentencia absolutoria dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha confirmado a su vez el fallo de la Audiencia de Huelva por la que se absolvió a F.J.M.

Según ha informado a Europa Press el propio abogado, la acusación particular va a interponer un nuevo recurso contra esta sentencia del tribunal andaluz, que ha desestimado los presentados por esta parte y por el Ministerio Fiscal, en los que solicitaban la nulidad de las actuaciones y la celebración de un nuevo juicio por falta de motivación del veredicto.