Llevar abrigo en la sillita del coche aumenta un 80 por ciento el riesgo de que un niño salga despedido

El 52 % de los padres lleva a su hijo en el sistema de retención infantil (sillita) con el abrigo puesto, lo que incrementa un 80 % las posibilidades de que el niño salga despedido del vehículo en una frenada brusca, según los datos del último informe del comparador español de seguros de coche Acierto.com.

Una niña sentada en la silla del coche con el abrigo puesto. (Cordon Press)

Este peligro "depende de lo ajustados que vayan los cinturones y lo voluminosa de la prenda", ya que genera un volumen falso en el tórax del niño y dispara así las posibilidades de que se deslice hacia delante, fuera de la sujeción, según ha explicado hoy la compañía en un comunicado. Acierto.com ha advertido también de que, cuando estos anoraks están fabricados en tejidos impermeables y resbaladizos, aumenta aún más el riesgo de los menores.

Respecto al uso de la sillita homologada, el comparador de seguros ha destacado que 1,2 millones de conductores "no la usan siempre". De entre ellos, el 27 % reconoce no hacerlo nunca y el 73 % admite que, a veces, "se le pasa". Asimismo, el 10 % de los encuestados considera que este sistema de retención infantil "no protege adecuadamente" a sus hijos.

No obstante, el cofundador de la empresa, Carlos Brüggemann, ha recordado que "el Reglamento General de Circulación establece el uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención homologados para niños en los vehículos"; y ha añadido que "un uso apropiado de los sistemas de retención infantil puede reducir un 75% el riesgo de lesiones".

Por otra parte, en el estudio de Acierto.com se indica que 3 de cada 5 bebés ha viajado en su "capazo" (maxicosi) más de una hora y media seguida alguna vez y que el 20 % lo hace de forma habitual. Para la empresa española esta práctica es una "pésima idea", ya que la postura que adquieren los niños en estos dispositivos "incrementa el riesgo de bradicardia -un bombeo más lento del corazón-, de apnea -el bebé deja de respirar durante unos segundos- y de desaturación de oxígeno -que provoca la llegada de menos oxígeno a la sangre-".

"Este capazo hace que los pequeños tiendan a flexionar el cuello y a colocarse en forma de C, lo que provoca el cierre de la boca y dificulta la respiración", ha agregado Acierto.com. Por tanto, el comparador ha recomendado colocar el abrigo al niño por encima de la silla y revisar los cinturones y arneses (nunca deberían ir doblados o retorcidos).

La comprobación de que la sillita cumple con los parámetros de peso y edad del menor, así como sus cinturones y que resulte fácil de instalar son otros de los consejos que han de ser tenidos en cuenta.