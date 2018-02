Los restos hallados en el pantano del Ebro por la sequía siguen siendo un enigma tras las pruebas de ADN

Habrá que seguir investigando para saber a quién pertenecen los restos óseos hallados en octubre de 2017 en el Pantano del Ebro, en Campoo de Yuso (Cantabria). Se trataba de una mandíbula humana a la que ya se han practicado las pruebas de ADN, que no coinciden con ningún desaparecido de los registrados en el llamado 'Programa Fénix', que recopila muestras biológicas de familiares de personas en paradero desconocido para cotejarlos con restos humanos que precisen de identificación.

El pantano donde aparecieron los restos al bajar las aguas por la sequía (EFE)

No hay "ninguna coincidencia", según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, después de que la mandíbula aparecida en octubre haya sido sometida a los correspondientes exámenes, que se han llevado a cabo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid.

El misterioso hallazgo reavivó las esperanzas de las familias de Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos chicas de 14 y 13 años respectivamente, que vivían en Aguilar de Campoo (Palencia) y fueron vistas por última vez en Reinosa (Cantabria) en abril de 1992. Las dos decidieron pasar la jornada en esa localidad, ya que era festivo para ellas y no tenían colegio (el 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León). Nada se ha sabido de ellas en los 25 años transcurridos desde entonces.

El descenso de las aguas del Pantano del Ebro con motivo de la sequía dejó al descubierto los restos ahora analizados y relacionados con el caso de la desaparición de Virginia y Manuela, que se encuentra archivado provisionalmente en un juzgado de Cervera de Pisuerga (Palencia) y que así seguirá de momento, ya que se estaba a la espera de conocer el resultado de las pruebas de ADN para reabrirlo.

Las familias de Virginia y Manuela no tienen aún la solución al enigma que ha marcado sus vidas: ¿qué pasó con ellas? No es la primera vez que pasan por el trance de que se desvanezcan sus esperanzas de tener alguna respuesta sobre el paradero de las chicas. Ya en 1994 otro episodio de sequía dejó al descubierto unos restos que resultaron ser finalmente de dos mujeres mayores y no de unas adolescentes.

El origen de los restos hallados en octubre de 2017 sigue siendo un tema de conversación recurrente en Campoo de Yuso, donde se encontraron. Algunos hablan de que bajo el pantano quedó sumergido un antiguo cementerio y se especula con la posibilidad de que esa sea la procedencia de la mandíbula hallada, que, de momento, seguirá siendo un misterio.