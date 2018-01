Habla español, tiene un hermano gemelo... Así es Joe Kennedy, que devuelve a las portadas al clan más carismático de EEUU

Pocos hasta ayer habían oído hablar de Joe Kennedy III, un congresista demócrata nieto del fiscal general Robert Kennedy y sobrino nieto de John F. Kennedy, el presidente estadounidense que falleció víctima de un magnicidio en 1963. Heredero de una de las dinastías políticas más carismáticas del mundo, este congresista por Massachusetts fue el encargado de dar la respuesta de los demócratas al presidente Donald Trump tras su primer discurso sobre el estado de la unión, al que le reprochó estar dividiendo a los estadounidenses "en un juego en el que para que uno gane, otro tiene que perder".

Joe Kennedy III en un evento en homenaje a su tío abuelo (Getty Images).

Pero más allá de su indudable proyección política... ¿Quién es Joe Kennedy? Es, a sus 37 años, uno de los miembros más ricos del Congreso de Estados Unidos. Posee una fortuna valorada entre los 20 y los 43 millones de dólares (entre 16 y 34,5 millones de euros) -según la fuente que se consulte-, gran parte de la cual proviene directamente del patrimonio de su celebérrima y acaudalada familia.

Joe, con su mujer, Lauren, en un acto en 2014 (Getty Images).

Nació en 1980 en Boston en un parto en el que también vino al mundo su hermano gemelo, Matt, a quienes sus padres quisieron educar lejos de la atención que lleva inevitablemente aparejada su apellido, pero no pudieron evitar que la política estuviera presente en sus vidas desde la cuna. De hecho, su propio padre, Joseph Patrick Kennedy II, fue elegido congresista en 1986. Incluso se dice que fue el estrés derivado de la vida pública el culpable del divorcio de sus padres en 1991.

Joe estudio ingeniería en Stanford y se graduó en Derecho en Harvard, donde compaginó sus estudios con un trabajo para ayudar a familias afectadas por la crisis de las hipotecas 'subprime', que dejó sin hogar a miles de familias con pocos recursos en Estados Unidos. Y aprovechó un semestre de la carrera para venir a España. Habla perfectamente español gracias a los meses que estudió en Sevilla y durante su estancia aquí aprovechó para conocer Barcelona, Madrid, Córdoba y San Sebastián.

Con su familia, en una manifestación en favor de la comunidad LGTBI (Joe Kennedy III/Facebook).

En la clase de Derecho de la actual senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, conoció a la que hoy es su mujer, Lauren Anne Birchfield, que trabaja como abogada especializada en asuntos de salud. Se casaron en 2012. Con ella tuvo hace tres años a su primera hija, Eleanor, y hace poco más de un mes al segundo, James Matthew. Se ausentó una votación sobre la derogación del Obamacare para poder estar presente en el parto acompañando a su esposa.

Su pequeña Eleanor con un babero en el que se puede leer: 'Soy una pequeña demócrata' (Joe Kennedy III/Facebook).

Es abstemio, educado, incisivo y domina el arte de la retórica, pero, según sus detractores, es tan correcto que resulta aburrido. Sus grandes luchas políticas giran en torno a la sanidad universal, a la defensa de los inmigrantes y de los derechos del colectivo LGTBI. Quizá por eso, es toda una estrella en las redes sociales. Su perfil de Facebook tenía unos 300.000 seguidores, pero su intervención de ayer en respuesta a Trump tras el discurso sobre el estado de la unión ha hecho que esa cifra se duplicara y tiene ya cerca de 600.000.

El menor de sus hijos, James Matthew, nacido en diciembre de 2017 (Joe Kennedy III/Facebook).

Si se presentará o no a la Presidencia algún día es una pregunta que muchos se hacen. De momento, él ya ha dicho que no le disputará su puesto de senadora por Massachusetts a Elizabeth Warren, en cuyas clases universitarias conoció a su mujer. "Tal vez si en algún momento en el futuro queda alguna vacante en el Senado me lo plantearía, pero tiene que ser un momento adecuado para mi familia y para mí", ha contestado a los medios estadounidenses el último político de la que es una de las dinastías más destacadas de la historia de Estados Unidos.

Él mismo, en una foto de infancia con la que felicitó en redes sociales el día de San Patricio, patrón de Irlanda, de donde procede la familia Kennedy (Joe Kennedy III/Facebook).