Busca al héroe que le salvó la vida cuando era niño y su historia emociona a millones de personas en Internet

Qiang Tianlin tenía 14 años cuando tuvo lugar el fatídico terremoto de Sichuan (China) de 2008. De 8 grados de magnitud, fue tan devastador que provocó la muerte de unas 90.000 personas y es considerado uno de los peores de la historia. A Qiang el seísmo le pilló en el instituto. Sobrevivió a esa primera sacudida, pero la decisión que tomó después pudo haberle costado la vida de no ser por el héroe anónimo al que ahora busca.

Para evitar que le cayeran encima escombros o infraestructuras de la ciudad en mal estado, optó por ir a casa por un sendero de montaña. Aunque pudiera parecer el camino menos peligroso, Qiang se vio sorprendido por el desprendimiento de rocas en una de las miles de réplicas que tuvo el seísmo. Fue entonces cuando llegó su salvador.

Un soldado, que apareció de manera casi providencial, se tiró encima de él en ese preciso momento, ejerciendo de 'escudo humano'. Gracias a ese heroico gesto, Qiang salió ileso. Pudo ver, sin embargo, cómo al hombre "las piedras le golpeaban la espalda y sus manos sangraban". Aun estando malherido, el desconocido lo llevó a un refugio temporal, donde el pequeño Quiang se reencontró con su familia. No contento con eso, el militar, al parecer un comandante de batallón, le visitó en días posteriores varias veces para interesarse por su salud y aconsejarle que estudiara y saliera "a ver mundo".

Lo que no sabe este soldado es que el niño siguió al pie de la letra su consejo. Fue toda una inspiración para el adolescente, que dejó de ser un mal estudiante y acabó matriculándose en Universidad Nacional de Tecnología de Defensa. Después se alistó en el Ejército y, con la vocación de salvar algún día vidas al igual que su particular ángel de la guarda, es miembro del equipo internacional de búsqueda y rescate de China.

Ahora, ya con 24 años, busca con ahínco a este desconocido para explicarle lo importante que fue su aparición para él y ha grabado un vídeo que se ha reproducido en más de doce millones de ocasiones en Internet. "Han pasado 10 años, me he convertido en un soldado como tú, ¿puedes verme? He estado buscándote todos estos años, ¿dónde estás?", suplica Qiang en el vídeo, que ha sido compartido 30.000 veces en Weibo, el equivalente a Twitter en China.

Aunque todavía no ha participado en misiones de salvamento, Quiang espera con gran ilusión poder hacerlo e imitar así a quien le salvó la vida hace ahora una década.