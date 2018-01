De Guindos pide a PSA y sindicatos 'todo su empeño' para lograr un acuerdo

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha instado este lunes al grupo PSA y al comité de empresa de Opel a que "pongan todo su empeño en llegar un acuerdo que permita mantener el funcionamiento de la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) y atraer nuevas inversiones".

El ministro de Economía, Luis De Guindos (EFE)

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, De Guindos ha asegurado que en el Ministerio se están siguiendo muy de cerca las negociaciones -de momento infructuosas- entre empresa y sindicatos para un nuevo convenio, cuando solo queda este lunes para que expire el plazo marcado por la compañía para el acuerdo.

"La industria del automóvil es esencial no solo para la economía aragonesa, sino para el conjunto de España, por su apuesta por la I+D+i, el empleo de calidad, la capacidad de atracción de inversión extranjera y el dinamismo exportador", ha añadido el ministro. Por ello, ha confiado en que se consiga un "buen acuerdo" que permita mantener el plan de inversiones y el empleo del grupo PSA en la planta de Figueruelas y el desarrollo de un proyecto industrial estable y competitivo a largo plazo.

Por su parte, según ha informado a Efe Ana Sánchez, secretaria general de la Industria de CCOO Aragón, los representantes sindicales se encuentran "al filo del precipicio" y "agotados" en un proceso de negociación en el que esperan "resultados", pero ante el que también están "desanimados" porque la empresa no ha hecho "ningún movimiento" ni respecto a los pluses ni a las pausas, lo que les sitúa "en el no acuerdo".

Así las cosas, la jornada de este lunes es decisiva para el futuro de la planta y sobre todo de la fabricación del nuevo Corsa en Figueruelas, después de que PSA amenazara con no traerlo a la planta zaragozana si no hay acuerdo. "Estamos en un cruce de caminos" sobre decisiones que pueden paralizarlo o no, ha reconocido Sánchez, quien ha lamentado "el poco movimiento" de la empresa "para la cantidad de horas" que han estado negociando hasta ahora.