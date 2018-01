Conmoción en Vizcaya: localizan el cuerpo sin vida de Jon Bárcena, que desapareció hace casi un mes

Un familiar de Jon Bárcena ha asegurado que el cuerpo hallado este domingo en el pantano de Urrunaga, en término municipal de Legutio (Álava), es el del joven de Berriz desaparecido el pasado 30 de diciembre en el Gorbea, según ha informado la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

Jon Bárcena desapareció el 30 de diciembre cuando se separó de sus amigos mientras ascendían al monte Gorbea al sentirse indispuesto (112/EFE)

De este modo, aunque la máxima responsable de la Ertzaintza ha asegurado que se está a la espera de practicar la autopsia al cadáver para confirmar la identidad, "todo hace pensar" que se trata de Jon.

El joven de Berriz, que tenía 19 años cuando se le perdió la pista, habría cumplido 20 años este pasado martes, 23 de enero. Un dispositivo de voluntarios promovidos por familiares y amigos han hallado su cuerpo en las cercanías del pantano de Urrunaga.

En relación con su cumpleaños, la madre de Jon mostraba su dolor a través de un mensaje. "Hoy no sé dónde estás o cómo estás y no puedo encontrarte. Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Te quiero", escribía.

El hallazgo se ha producido a las nueve de la mañana cuando, al acercarse al pantano, un miembro de la Cruz Roja que integraba el dispositivo ha observado la presencia del cadáver de un varón. De inmediato han avisado a los buzos, quienes han certificado que el varón se encontraba sin vida.

Según ha reconocido la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, en declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, el cuerpo ha sido hallado en un lugar "próximo" a donde hace semanas aparecieron sus pertenencias, en "una zona boscosa, fuera del agua". Se trataría así de un espacio que previamente ya había sido "rastreado" por la Ertzaintza.

En este sentido, ha recordado que un primer momento, tras buscar por la zona, todas las hipótesis llevaron a la Policía vasca a centrar su investigación en las inmediaciones del pantano.

"Todo hace pensar que es Jon. Un familiar así lo ha reconocido, pero hay que proceder al levantamiento del cadáver y esperar a que la investigación forense concluya para determinar que es él y las circunstancias de su muerte", ha sostenido.

Jon Bárcena Amezua desapareció en el Gorbea el pasado 30 de diciembre, después de abandonar el ascenso a la cumbre del monte, que había iniciado junto a unos amigos.

Aunque durante varios días se mantuvo operativo un dispositivo de búsqueda, fundamentalmente en el pantano de Urrunaga, tras tener constancia que estuvo por la zona, finalmente quedó suspendido.