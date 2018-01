La familia de María Adela vuelve a respirar: localizan en buen estado a la menor desaparecida desde diciembre

Desde que la menor de 16 años, María Adela Rodríguez, despareciera casi sin dejar rastro en Huelva, su familia no dejó de buscarla. Publicaron cartas en redes sociales, le rogaron que volviera, que les demostrara que estaba en buen estado de salud y que no dudara del amor que todos sentían por ella.

María Adela Rodríguez, de 16 años, desapareció el 9 de diciembre de la localidad onubense de Niebla (Buscando a María Adela/Facebook)

"Te echo tanto de menos. Tus explicaciones, tus cosas, tu olor y tu cariño, nuestras risas y nuestras largas conversaciones. No me entra en la cabeza que te hayas olvidado de nosotros, que no me llames para decirme 'Mamá, estoy bien' , solo eso", escribría la madre hace tan solo unos días en Facebook.

Ese dolor llega a su fin de una forma gratificante. Según han confirmado sus familiares, María Adela Rodríguez ha sido localizada en la noche de este viernes en buen estado después de más de mes y medio sin tener noticias de su paradero.

Según confirmaba Javier Rosdríguez, su padre, ha sido en torno a las 22.00 horas cuando la Guardia Civil ponía fin a su agonía informádoles de que la joven onubense había sido localizada en aparente buen estado de salud.

Por el momento, tras su aparición, la menor se encuentra declarando en el cuartel de la Benemérita de La Palma del Condado (Huelva), por lo que por el momento se desconocen más datos de su paradero durante este tiempo.

Javier, que no ha podido ponerse en contacto aún con su hija, ha querido agrader el apoyo mostrado por todos durante este "tiempo de angustia" que ya acaba.

Quienes sí han podido verla han sido su madre y hermano, y han asegurado que, a pesar de estar "nerviosos", están "muy felices" de que por fin haya aparecido "sana y salva" y pueda volver a casa con su familia.

Cabe recordar que, tras su desaparición, la familia sospechó que la joven se habría llevado 1.300 euros en metálico que su madre guardaba en su casa ahorrado para la Comunión de su hermano pequeño, ya que "el dinero tampoco aparece".

En este mes y medio, amigos y familiares se han desplazado a pueblos colindantes como Villalba del Alcor, Manzanilla, La Palma del Condado y Bollullos, donde han dejado carteles con fotos de la menor, con el objetivo de dar con su paradero.

La familia presentó la denuncia el mismo domingo en el que desapareció y también el Ayuntamiento de Niebla se unió a la llamada de esta familia y le ofreció a la madre los servicios del Centro de Información a la Mujer (CIM) para que acudiera si necesitaba ayuda psicológica ante la situación de incertidumbre que ha vivido desde la desaparición de su hija.