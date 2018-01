Ocho de cada diez autónomos han trabajado enfermos para no perder ingresos

El 80,9% de los autónomos han trabajado estando enfermos para no perder ingresos y hasta un 75% lo han hecho estando de vacaciones, según se desprende del estudio 'Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles' realizado por el Instituto Santalucía. Un informe que pone de manifiesto también que un 67,4% reconoce incluso que suele coger menos de 22 días de vacaciones al año para no perder caja. No obstante, pese a estas cifras, un 62,8% de los autónomos afirma que le gustaría seguir trabajando por cuenta propia durante el resto de su carrera.

Para la mayoría de los autónomos españoles (92,6%), de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, que se aprobó el pasado mes de octubre en el Congreso, la medida más valorada es la de que las cotizaciones a la Seguridad Social sean progresivas en función de los ingresos reales. Según el Instituto Santalucía, durante su vida laboral, los autónomos tienen que enfrentarse a momentos que "pueden alterar sus previsiones en el negocio o generar estrés financiero". De hecho, más de la mitad (51,4%) afirma que no se ve preparado para hacer frente a posibles imprevistos financieros que puedan ocurrir.

Además, en el estudio se refleja que las situaciones de mayor estrés financiero para los autónomos son: la pérdida de clientes (83,9%), jubilación (80%), retraso en el pago de clientes (72,8%) o el pago de la cuota de autónomos (69,1%). Sin embargo, no son las únicas. A los autónomos también les causa estrés la inversión para emprender un negocio (65,4%), la inversión para ampliarlo (63%), la declaración trimestral y la anual a Hacienda (61,6% y 60%) y la contratación de empleados (46,9%).

Sobre el retiro laboral, el 92% de los autónomos están preocupados porque su pensión sea mucho más baja en el futuro, mientras que un 89,5% lo está por la calidad de vida que tendrán una vez se jubilen. Un 85,4% teme que no pueda complementar su pensión pública con ahorros por motivos económicos y a un 80,7% les preocupa no haber cotizado como para cobrar "una pensión digna".

Al ser preguntados por la edad de jubilación, el 79,9% asume que tendrá que llevar a cabo su retiro más tarde que en el caso de los asalariados. En la actualidad, los trabajadores por cuenta propia ya se jubilan, de media, dos años más tarde que los trabajadores por cuenta ajena. Además, casi el 80% está preocupado por tener que retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años.

El director el Instituto Santa Lucía, José Manuel Jiménez, ha subrayado que la preocupación por cómo financiar la jubilación ha ido en incremento año tras año, ya que la pensión media de jubilación de un autónomo es un 41,3% inferior a la de un trabajador del Régimen General. "A pesar de que el nuevo paquete de medidas que ha entrado en vigor contempla aspectos como la compatibilización al 100% del trabajo con la pensión de jubilación, es fundamental la información y el asesoramiento para hacer una buena planificación financiera y poder disfrutar del nivel de vida adecuado cuando se jubilen", ha indicado Jiménez.