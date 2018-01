Zoido se niega a cesar al director de Tráfico y asegura que 'nunca se culpó a los conductores' del caos de la AP-6

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado hoy claro que no cesará al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, por su gestión en el colapso de la AP-6, como le ha pedido de forma casi unánime la oposición. Tampoco va a dimitir el ministro, según ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar lo que ocurrió el fin de semana del 6 y 7 de enero, durante una nevada que colapsó la AP-6 y dejó atrapados a miles de conductores.

Más de 3.000 vehículos quedaron atrapados en la nieve durante el colapso. (Twitter / EP)

El ministro Zoido ha aprovechado la comparecencia para pedir perdón a los conductores y ha dicho que en ningún momento el Gobierno ha responsabilizado a los conductores. Más bien, ha dicho Zoido en la Comisión de Interior del Congreso donde comparece para explicar esa situación, "se ha hecho una reflexión de por qué a algunos no les llegaron los avisos o por qué algunas recomendaciones no fueron atendidas por otros".

"Pero en ningún caso para culparles, sino para hacer autocrítica de cómo podemos mejorar los canales de comunicación para llegar a todos los conductores y concienciarles en estos casos", ha dicho.

PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV y Mixto son algunos de los grupos que han reprochado a Serrano su gestión en la nevada y las explicaciones que ofreció este lunes, que no les convencieron, además de criticar los tuis y el kit que la DGT difundió en las redes sociales para viajar en caso de nieve. De todos modos, Zoido ha defendido a su director general, que aunque estaba en Sevilla ese fin de semana, "estuvo en todo momento en contacto permanente con todo el mundo" y le informó puntualmente de todos los pasos que se fueron dando, ha explicado el titular de Interior.

"No he cambiado el criterio sobre el director de Tráfico", ha enfatizado Zoido, quien ha añadido que "nada de lo que ocurrió ese día hubiese cambiado si Serrano hubiera estado en Madrid". Para responder a las referencias de algunos diputados a la amistad de Zoido con el responsable de la DGT, el ministro ha sido contundente al asegurar que la relación personal que puedan tener -que no es tanta como se piensa, ha dicho-, no influiría a la hora de que tuviera que exigirle responsabilidades políticas.

"Ha podido tener algún fallo", ha reconocido Zoido, quien ha resaltado que si algún día tuviera que tomar alguna medida, lo haría. Durante el debate, el diputado socialista Pablo Bellido ha recordado al ministro que estaba en el fútbol en Sevilla, y aunque no se lo ha reprochado, ha hecho un relato de coincidencias entre los momentos en los que hubo gol y la situación que algunos conductores narraban en sus tuis.

Zoido ha dicho que fue informado de todo, que no se lo pasó bien esa tarde y que "con independencia de los avatares del partido, no puedo admitir que se diga que yo estuviera de manera despreocupada viéndolo o haciendo otra cosa". El ministro ha eludido el "tu más" y no ha hecho referencia a la situación parecida que ocurrió con otra nevada durante el Gobierno socialista, y ha preferido instar a los grupos a ser capaces junto con Interior "de encontrar el ambiente para acordar propuestas" que eviten esos incidentes.

Bellido, por su parte, ha citado algunos otros motivos para pedir el cese de Serrano, como la huelga de examinadores, el caso del "pisito" o las cifras de siniestralidad, a lo que se suma la "gestión calamitosa" antes y durante el colapso de la AP-6 e "insensible después". "Cese a Serrano porque nos ha mentido, Si no, igual el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le cesa a usted", le ha espetado Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. Mientras, Ione Belarra, de Podemos, ha subrayado la "incompetencia bastante persistente" de Serrano.