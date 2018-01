La desgarradora petición de la madre de María Adela Rodríguez a su hija, desaparecida desde diciembre

"No pasa ni un solo dia que no sueñe contigo", dice Adeli Escala en una carta dirigida a su hija, María Adela Rodríguez, y que ha publicado en Facebook. La familia de María Adela, desaparecida desde el 9 de diciembre, se ha dirigido a ella a través de las redes sociales en varias ocasiones, de momento, sin resultado.

María Adela Rodríguez, de 16 años, desapareció el 9 de diciembre de la localidad onubense de Niebla (Buscando a María Adela/Facebook)

"Qué difícil se me hace pasar cada noche, cerrar la puerta de casa y ver que no estás dentro. Subir las escaleras y ver esa habitación vacía sin ti", escribe Adeli, sobre quien cada vez pesa más la ausencia de la adolescente.

Aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis, creen que María Adela, de 16 años, se habría marchado de manera voluntaria junto a su novio, de 22 años. De ahí que tanto su madre como su padre se dirijan a ella en las redes sociales, con la "ilusión" de que lea las emotivas palabras que le dedican y decida volver o, por lo menos, comunicarse con ellos.

"Te echo tanto de menos. Tus explicaciones, tus cosas, tu olor y tu cariño, nuestras risas y nuestras largas conversaciones. No me entra en la cabeza que te hayas olvidado de nosotros, que no me llames para decirme 'Mamá, estoy bien' , solo eso", continúa Adeli, rota de dolor.

El caso de la adolescente onubense se encuentra bajo secreto de sumario, pero los padres revelaron que la última noticia que tenían de ella es que se había alojado, junto a su novio, en un hotel de la ciudad portuguesa de Braga. Por eso se afana en hacerle saber que "el miedo más aterrador que una madre pueda sentir" es perder a su hija.

La mujer asegura estar "a punto de volverse loca". Ya han pasado más de 40 días desde la desaparición de María Adela y todos en casa están "desesperados". Le explica que no han parado de buscarla "llorando y con el sueño perdido".

"Me haces mucha falta", le dice Adeli en su carta, que finaliza con una dolorosa petición que espera que algún día la adolescente atienda: "Vuelve a casa, hija, por favor. Te necesito".