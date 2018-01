Juan Carlos Quer: 'Si tuviera delante a 'El Chicle' le mantendría la mirada y le diría que es un cobarde'

Juan Carlos Quer es un padre destrozado por la trágica muerte de su hija, Diana Quer, un caso que ha conmocionado a la sociedad española desde que José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', confesara que fue él quien la mató y guiara a la Guardia Civil hasta el lugar donde escondió su cuerpo sin vida. Pero también es un padre que ha decidido convertir su enorme dolor en una lucha para que la muerte de Diana no sea "una página más de sucesos". Asegura que no alberga sentimientos de venganza hacia el autor confeso de la muerte de su hija y que, si lo tuviera enfrente "le sostendría la mirada y le diría: 'Eres un cobarde y tu hija no te merece'".

En una entrevista en el programa AR, de Telecinco, ha respondido a las preguntas de Ana Rosa Quintana con aplomo, sereno y solo una vez se ha quebrado y ha necesitado parar, cerrar los ojos, y recomponerse, en el momento en que le ha preguntado si él iba a ser capaz de retomar su vida con normalidad. Tras su pausa, Juan Carlos Quer se ha rehecho y ha contestado: "Voy a comunicar con fuerza y voy a pedir el apoyo solidario de todo el mundo" para que le respalden en su causa, que es que no se derogue la pena de prisión permanente revisable para los delitos más graves.

Más de 1,3 millones de firmas en Change.org ha recopilado ya la iniciativa 'Tu seguridad es nuestra lucha', en la que los padres de Diana Quer se han unido a los de Mariluz Cortés y Marta del Castillo y las madres de Ruth y José Bretón y de las dos niñas asesinadas por el parricida de Moraña, el único que hasta la fecha ha sido condenado a esta pena, que se incluyó en el Código Penal español en 2015.

"No nos mueve la venganza, como tampoco les mueve a las personas que han firmado nuestra petición", recalca Juan Carlos Quer, que recuerda que no se trata de una cadena perpetua, una pena de la que él no es partidario porque cree en la reinserción. Con la prisión permanente revisable, ha recordado, si alguien a los 25 años de condena recibe informes "objetivos" que hagan pensar que esa persona se ha rehabilitado, podría reinsertarse en la sociedad.

Él confiesa que, como otros padres cuyas hijas e hijos han fallecido víctimas de sucesos tan tremendos como el de Diana, necesita "darle sentido a su trágica muerte" y trata de mantener la fortaleza necesaria para transmitir su mensaje, algo que, "destrozadas por el dolor" son incapaces en estos momentos de hacer su exmujer, Diana López Pinel, y su otra hija, Valeria.

"Nunca perdimos la esperanza. Cuando te ocurre algo así siempre esperas un milagro", ha explicado, por lo que la llamada en la que le comunicaron que habían encontrado a Diana fue un mazazo. "Cuando nos comunican su hallazgo es tanto el dolor... Después llega la paz y el deseo de hacer algo" y, una vez más, se ha mostrado compasivo con la madre, las hermanas y la hija del autor confeso de la muerte de Diana, que son, en su opinión, "víctimas colaterales" y que estarán "marcadas de por vida" por lo que hizo 'El Chicle'.

"Vamos a acreditar que este señor tuvo una intencionalidad sexual, por sus antecedentes, por los actos posteriores (el ejemplo de Boiro), porque aprovechó su fuerza física para amordazar a Diana, para desnudarla y seguro que no fue para llevarla a misa", ha remachado Juan Carlos Quer.

La pena de prisión permanente revisable se aprobó en 2015 y hasta ahora solo una persona ha recibido esta condena, David Oubel, el parricida de Moraña, que mató a sus dos hijas de 9 y 4 años. Ahora varios partidos han pedido que se saque del Código Penal, una posibilidad que ha creado una gran polémica y que padres de víctimas de crímenes especialmente graves (para los que esta pena está diseñada) están luchando para evitar su derogación.