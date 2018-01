La emotiva historia de Araceli, la bebé alicantina que logró salir adelante tras nacer con solo 490 gramos

Esta la historia de la pequeña Araceli, una luchadora que nació con tan solo 490 gramos de peso y que hoy luce una hermosa sonrisa. Pero es también la historia (y el orgullo) de un equipo médico, el de la unidad de Neonatología del Hospital General de Alicante, que ha logrado un hito: es la bebé más pequeña que jamás han logrado sacar adelante.

Los padres de Araceli junto a la bebé, que ha evolucionado favorablemente y está sana ocho meses después de su nacimiento con 490 gramos de peso. (Información)

Todo comenzó cuando su madre, Araceli Gil, que hasta entonces había llevado su embarazo sin problemas, se encontraba haciendo cola en el banco en mayo, en la semana 23 de gestación, y notó como si le bajara la regla. Se fue al baño y se asustó mucho al ver sangre. ''Yo no salía de cuentas hasta el mes de septiembre'', recuerda en el diario Información de Alicante. La trasladaron al Hospital General de Elche. ''Me dijeron que me había puesto de parto y que allí no podía nacer la niña porque no estaban preparados. Me subieron a una ambulancia para trasladarme al Hospital General de Alicante, aunque me dijeron que lo más probable es que por el camino perdiera a la niña ''.

Una vez en Alicante la pequeña Araceli nació con tan solo 500 gramos, que luego se quedaron en 490. Fue un momento complicado. Los médicos preguntaron a sus padres si querían seguir adelante. ''Nos dijeron que tenía menos de un 1% de posibilidades de sobrevivir, de hecho, los primeros días la familia y los conocidos nos daban el pésame'', recuerda en el mismo periódico Marcos Maciá, padre de Araceli.

Ellos decidieron luchar. Y su decisión ha merecido la pena con creces. El de la pequeña Araceli se ha convertido en un caso excepcional pues, a pesar de los avances médicos, el índice de supervivencia en niños tan prematuros es escaso. Hasta hace poco tiempo ni siquiera había esperanza en casos como el suyo. Además, Araceli, que todavía está sujeta a revisiones, no presenta ninguna secuela. ''Araceli para nosotros es una gran alegría. Era un reto para nosotros conseguir la supervivencia de una bebé tan pequeña, en los límites de la viabilidad'', cuenta Eva García, doctora de la unidad de Neonatología. Durante cuatro meses la pequeña tuvo que estar ingresada en el hospital y todo el equipo se esforzó por hacer del lugar una segunda casa para los padres, que dejaron aparcado su trabajo para poder estar junto a su hija. En la unidad hablan de ellos como unos ''padres ejemplares''.

Durante ese tiempo la pequeña se enfrentó a los problemas habituales en los bebés prematuros, especialmente problemas respiratorios. ''Los ha superado como una campeona y estamos muy contentos porque posteriormente su evolución ha sido muy favorable y la vemos ahora con un desarrollo psicomotor muy bueno'', explica la doctora.

Los padres, felices ahora con su hermosa bebé, se dirigen a quienes puedan estar viviendo situaciones similares.''Que no lo dejen ni un momento. Que no pierdan la esperanza y que luchen'', dice su madre.''Qué le hablen mucho y le den mucho cariño porque es lo que necesitan estos bebés'', añade el padre.