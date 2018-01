Un 'selfie', clave para resolver un misterioso crimen tras dos años de investigación infructuosa

La asesina era la mejor amiga de la víctima. Brittney Gargol tenía 18 años cuando su cuerpo sin vida apareció en la cuneta de una carretera cercana al vertedero de Saskatoon, en Canadá. A su lado, apareció un cinturón con el que, al parecer, había sido estrangulada. Aquella noche había salido con su mejor amiga, Cheyenne Rose Antoine, de 21 años. Los investigadores la interrogaron en su día, pero no hallaron pruebas contra ella. Hasta que, revisando documentos que recopilaron en 2015 vieron un selfie en el perfil de Facebook de la víctima que les permitió juntar todas las piezas y lograr la confesión de Cheyenne, que en la foto llevaba puesto el mismo cinturón que apareció junto al cadáver de Brittney.

Este es el selfie que ayudó a la policía a resolver el crimen (Facebook).

El caso ha conmocionado a la sociedad canadiense, que ha conocido los detalles del asesinato por el que Cheyenne ha sido condenada a siete años de prisión. El día de los hechos, el mismo en el que las amigas se hicieron el 'selfie' que subieron a Facebook, las dos salieron por la noche. Bebieron, fumaron marihuana y tuvieron una fuerte discusión. No han trascendido los motivos de ese desacuerdo, pero sí se sabe que Cheyenne acabó estrangulando a Brittney con su cinturón. Cheyenne dice que no recuerda cómo sucedió todo, pero reconoció los hechos y se declaró culpable, acorralada por la prueba que la policía acababa de descubrir.

"Nunca me lo perdonaré. Nada de lo que yo diga o haga la traerá de vuelta. Lo siento muchísimo. No debería haber sucedido", explicó la autora del asesinato, según ha contado su abogado a CBC News. Cheyenne se muestra ahora arrepentida, pero durante estos dos años ha estado jugando al despiste para no aparecer como sospechosa de la muerte de su amiga.

RELACIONADO: Más noticias de sucesos en Tu Otro Diario

De hecho, la primera vez que la interrogaron la autora confesa dijo que habían salido juntas, estuvieron en varios bares y la víctima se había ido con un hombre, pero los testimonios recogidos por los investigadores no cuadraban, por lo que ella estuvo siempre bajo sospecha.

Luego, días después del asesinato, Cheyenne escribió mensajes en el perfil de Facebook de Brittney, angustiada, preguntándole dónde estaba y pidiéndole que la llamara o que diera señales de vida, cuando ella, precisamente ella, era perfectamente consciente de dónde estaba su amiga y del destino que había corrido.