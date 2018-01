Condenan a 66 años de prisión al 'violador del Eixample' por atacar a cuatro mujeres en Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 66 años y medio de prisión al violador en serie que actuaba en el barrio del Eixample por atacar a cuatro mujeres en 2004, 2015 y 2016, además de tener que indemnizar a las víctimas con un total de 110.000 euros.

Imagen del juicio en la Audiencia de Barcelona del violador del Eixample, Francisco Javier Corbacho (EFE/Archivo)

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Francisco Javier C.M. ha sido condenado por cuatro delitos de agresión sexual -tres de ellos con agravante de reincidencia- y tres delitos de robo con violencia, uno en grado de tentativa.

La Audiencia la ha absuelto de la acusación de una quinta víctima por agresión sexual y robo con violencia al no haberse podido practicar la prueba preconstituida de la mujer, que no reside en España, y que no se presentó en el juicio, con lo que no pudo prestar declaración en sede judicial.

Tras la resolución, el tribunal le prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros a las víctimas por un tiempo superior en dos años a la pena de prisión impuesta, y además le impone, por cada uno de los delitos de agresión sexual, la medida de libertad vigilada con una duración de ocho años que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión.

HECHOS PROBADOS

La Audiencia considera probado que el acusado violó a las cuatro mujeres de madrugada los días 25 de septiembre de 2004, el 12 de octubre de 2015, el 21 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2016, abordándolas en el portal de casa cuando regresaban solas.

En tres de los casos el hombre aprovechó para entrar con ellas en el recibidor del edificio y las amenazó con un cuchillo para obligarlas a que le practicaran sexo oral, insultándolas y en tres casos les robó el dinero que llevaban encima.

Como consecuencia de las agresiones, las víctimas sufrieron trastorno por estrés postraumático y necesitaron tratamiento psicológico.

Según la sentencia, Francisco Javier C.M. consumía cocaína en los años 2015 y hasta su detención en el mes de marzo de 2016, aunque se considera que tiene conservadas "sus facultades intelectivas y volitivas", y no se le aplicará la atenuante de drogadicción.

Por otro caso anterior, ya fue condenado por el Juzgado Penal 2 de Jaén -sentencia que fue firme el 19 de febrero de 2014- como autor de un delito de abusos sexuales a la pena de ocho meses de prisión que quedó suspendida durante el plazo de dos años.