EEUU mantendrá su presencia militar en Siria hasta la derrota total del EI

Estados Unidos mantendrá su presencia militar en Siria hasta asegurar la completa derrota del grupo yihadista Estado Islámico. Una decisión con la que pretende evitar cometer "los mismos errores" de 2011, con la salida "prematura" de Irak, según ha asegurado este jueves el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson (EFE)

"No podemos cometer los mismos errores que se hicieron en 2011, cuando una partida prematura de Irak permitió al Estado Islámico y otras organizaciones causar el caos y encontrar un cobijo seguro en el país", ha afirmado Tillerson en un discurso sobre Siria en Stanford, California. Aunque ha evitado especificar cuántos efectivos tiene Estados Unidos en Siria, una cifra que los analistas estiman que se sitúa en unos miles de soldados, la mayoría de fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha defendiddo que es "vital para Estados Unidos seguir involucrado" en el conflicto sirio para acabar con todos los "espacios ingobernables" que puedan convertirse en "caldo de cultivo para el EI". En ese sentido, ha prometido que Estados Unidos y sus aliados "perseguirán, matarán o capturaran" a los combatientes restantes del EI.

En su discurso en el Hoover Institute de la Universidad de Stanford, ha defendido que Trump, en contraposición a su predecesor, Barack Obama, ha ordenado operaciones agresivas "para conseguir resultados claros rápidamente" y ha dado a sus líderes militares "más libertad" para emprender acciones que lleven a la derrota del EI.

El secretario de Estado ha tribuido a esa estrategia el hecho de que el Estado Islámico "haya perdido su califato físico de Raqqa y que aproximadamente 3,2 millones de sirios y 4,5 millones de iraquíes hayan sido liberados de la tiranía del Estado Islámico". Sobre ese asunto, el Pentágono ha indicado que "Estados Unidos seguirá entrenando a fuerzas locales en Siria" con el objetivo de "mejorar la seguridad de las personas desplazadas que retornan a sus comunidades devastadas". "Eso es esencial para que el EI no pueda emerger de nuevo en zonas liberadas sin gobierno", ha agredado.

Tras su alocución, Tillerson ha respondido a unas preguntas de la ex secretaria de Estado republicana Condoleezza Rice, entre ellas unas sobre la afición del presidente de EEUU, Donald Trump, a la red social Twitter. Preguntado por si los mensajes del mandatario le suponen un reto para desempeñar su trabajo diplomático, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha limitado a decir que él no ha tenido nunca redes sociales y que cree que se irá a la tumba sin tenerlas. Por eso, ha explicado que no puede seguir los tuits de Trump y lo que hace su equipo es imprimirlos para él.